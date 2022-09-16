EKONOMİ
16 Eylül 2022 - 10:11

Kısa vadeli dış borç stoku Temmuz ayında yüzde 10,7 arttı

Temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2021 sezon sonuna göre yüzde 10,7 oranında artışla 134,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

EKONOMİ
16 Eylül 2022 - 10:11
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Kısa vadeli dış borç stoku Temmuz ayında yüzde 10,7 arttı


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni paylaştı. Buna göre, Temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2021 sezon sonuna göre yüzde 10,7 oranında artışla 134,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7,6 oranında artarak 55,3 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12,2 oranında artarak 49,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların ülke dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2021 sezonun sonuna göre yüzde 2,8 oranında azalarak 10,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç ülke dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 6,9 oranında artarak 16,4 milyar dolar, ülke dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 13,2 oranında artışla 17,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, ülke dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen sezon sonuna göre yüzde 11,5 oranında artışla 10,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 sezonun sonuna göre yüzde 14,6 oranında artarak 44,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 sezon sonuna göre yüzde 10,4 oranında artarak 24,5 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 9,5 oranında artarak 80,3 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar sezonun sonuna göre yüzde 10,4 oranında artarak 70,0 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 11,2 oranında artarak 64,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2021 yıl sonu itibariyle 460 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2022 Temmuz sonu itibarıyla 364 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 84 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2022 Temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 46,5'i dolar, yüzde 25,5'i euro, yüzde 8,8'i TL ve yüzde 19,2'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

2022 Temmuz sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha düşük kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 182 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 16,1 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün ülke dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,4, Merkez Bankası'nın yüzde 16,3, özel sektörün ise yüzde 64,3 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

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Haber Editörü
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