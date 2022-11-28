Kışın ortasında yazı getiren Melis Sezen kimsede akıl bırakmadı! Bikinili pozlarıyla herkesin içini ısıttı







SOĞUK HAVAYI ISITTI!







Son olarak Maske Kimsin Sen isimli yarışma programı ile ekranlara gelen Melis sezen uzun zamandır ekranlardan uzak duruyor. Reklam projeleri dışında bir projede yer almayan Sezen bol bol dinlenerek kendini tazeliyor.Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşan Melis Sezen'den soğuk havalara inat sımsıcak kareler geldi. Tatil fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Sezen, cesur pozunun altına "Sıcak kış" mesajı yazmayı da ihmal etmedi.Güzel oyuncunun paylaşımına takipçilerinden ''Biz burada donuyoruz, sen denize giriyorsun'', ''Neden bu kadar güzelsin'' ve ''Hiç güneş görmemiş gibisin'' yorumları geldi.Ayrıca Sezen'in paylaşımını Melisa Döngel, Nilsu Berfin Aktaş, Mina Ceran gibi ünlü isimler de beğendi.