MAGAZİN
28 Kasım 2022 - 12:01

Kışın ortasında yazı getiren Melis Sezen kimsede akıl bırakmadı! Bikinili pozlarıyla herkesin içini ısıttı

Güzel oyuncu Melis Sezen sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Son olarak yazdan kalma bikinili pozlarını paylaşan Sezen, takipçilerinin aklını başından aldı.

MAGAZİN
28 Kasım 2022 - 12:01
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kışın ortasında yazı getiren Melis Sezen kimsede akıl bırakmadı! Bikinili pozlarıyla herkesin içini ısıttı


Son olarak Maske Kimsin Sen isimli yarışma programı ile ekranlara gelen Melis sezen uzun zamandır ekranlardan uzak duruyor. Reklam projeleri dışında bir projede yer almayan Sezen bol bol dinlenerek kendini tazeliyor.

SOĞUK HAVAYI ISITTI!

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşan Melis Sezen'den soğuk havalara inat sımsıcak kareler geldi. Tatil fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Sezen, cesur pozunun altına "Sıcak kış" mesajı yazmayı da ihmal etmedi.



 melis sezen bikinili paylaşım

Güzel oyuncunun paylaşımına takipçilerinden ''Biz burada donuyoruz, sen denize giriyorsun'', ''Neden bu kadar güzelsin'' ve ''Hiç güneş görmemiş gibisin'' yorumları geldi.

 melis sezen bikinili paylaşım

Ayrıca Sezen'in paylaşımını Melisa Döngel, Nilsu Berfin Aktaş, Mina Ceran gibi ünlü isimler de beğendi.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
İlginizi Çekebilir
Şeyma Subaşı’nın Mısırlı sevgilisi Meedo ilanı aşk etti! “Herkes benim gözümden görebilse”
Şeyma Subaşı’nın Mısırlı sevgilisi Meedo ilanı aşk etti! “Herkes benim gözümden görebilse”
Dekolteli pozlarını paylaşan Buse Varol sosyal medyayı yıktı geçti! O karelere eşi Alişan bile sessiz kalamadı
Dekolteli pozlarını paylaşan Buse Varol sosyal medyayı yıktı geçti! O karelere eşi Alişan bile sessiz kalamadı
18 yıllık evliliğini onun için bitirmişti! Somer Sivrioğlu 21 yaş küçük sevgilisiyle balonda aşk pozu verdi
18 yıllık evliliğini onun için bitirmişti! Somer Sivrioğlu 21 yaş küçük sevgilisiyle balonda aşk pozu verdi
Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz canlı yayında öyle bir şey dedi ki! Uğur Aslan ezan gafını nasıl toparlayacağını şaşırdı
Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz canlı yayında öyle bir şey dedi ki! Uğur Aslan ezan gafını nasıl toparlayacağını şaşırdı
Usta oyuncu Tamer Karadağlı uzun zaman sonra ekranlara merhaba dedi! Tamer Karadağlı TRT dizisine başrol oldu
Usta oyuncu Tamer Karadağlı uzun zaman sonra ekranlara merhaba dedi! Tamer Karadağlı TRT dizisine başrol oldu
Survivor İlayda Şeker 'Şeker' gibi gelin oldu! İkinci düğünde paralar havada uçuştu, ünlü isimler akın etti!
Survivor İlayda Şeker 'Şeker' gibi gelin oldu! İkinci düğünde paralar havada uçuştu, ünlü isimler akın etti!
Son Haberler
Hazine Bakanlığı'ndan konut kredi faizlerinde 3 farklı uygulama! Sistem değişecek: Faiz oranı 0,69 – 1,20
Hazine Bakanlığı'ndan konut kredi faizlerinde 3 farklı uygulama! Sistem...
Sağlık Bakanlığı'nın 30 bin sağlık çalışanı, 11 bin 317 beden işçisi ve 1 bin 183 sözleşmeli işçi istihdam duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı! Sözleşmeli personel kadro ve branş dağılımı detayları
Sağlık Bakanlığı'nın 30 bin sağlık çalışanı, 11 bin 317 beden...
ŞOK'a uğrayan şoka girecek! Fiyatlar yarı yarıya indi: Tuvalet kağıdı peçete, kahve, çay, zeytin, bebek bezi!
ŞOK'a uğrayan şoka girecek! Fiyatlar yarı yarıya indi: Tuvalet kağıdı...
Şeyma Subaşı’nın Mısırlı sevgilisi Meedo ilanı aşk etti! “Herkes benim gözümden görebilse”
Şeyma Subaşı’nın Mısırlı sevgilisi Meedo ilanı aşk etti! “Herkes...
EYT bekleyenler rahat nefes alacak: Erken emekliliğe giden yol onlar için de açıldı! 50 yaş üstü kadınlar ve 55 yaş üstü erkekler için 15 yıl 3600 prim günü detayı..
EYT bekleyenler rahat nefes alacak: Erken emekliliğe giden yol onlar...
Dekolteli pozlarını paylaşan Buse Varol sosyal medyayı yıktı geçti! O karelere eşi Alişan bile sessiz kalamadı
Dekolteli pozlarını paylaşan Buse Varol sosyal medyayı yıktı geçti!...
Evde süt yok derdine son! Kahvaltıların en sevileni krep sütsüzde oluyor! En pratik sütsüz krep tarifi
Evde süt yok derdine son! Kahvaltıların en sevileni krep sütsüzde...
18 yıllık evliliğini onun için bitirmişti! Somer Sivrioğlu 21 yaş küçük sevgilisiyle balonda aşk pozu verdi
18 yıllık evliliğini onun için bitirmişti! Somer Sivrioğlu 21 yaş...
Yiyenler bu böreğin nasıl bu kadar çıtır olduğunu konuşuyor! Patatesli çıtır kalem börek kahvaltı sofralarının müptelası olacak!
Yiyenler bu böreğin nasıl bu kadar çıtır olduğunu konuşuyor! Patatesli...
Nevzine tatlısı nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? Kayseri'nin meşhur nevzine tatlısını hiç böyle yemediniz! Yiyen bir tabak daha istiyor
Nevzine tatlısı nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? Kayseri'nin meşhur...
Dilan Polat kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Eşinin yaptığı sürprizler ile gündeme gelen Polat'ın yıl dönümü kutlaması olay oldu! Görüntüler her kadını kıskandıran cinsten
Dilan Polat kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Eşinin yaptığı sürprizler...
Kimse onun elenmesini beklemiyordu! Gözyaşları sel oldu! Masterchef 27 Kasım kim elendi?
Kimse onun elenmesini beklemiyordu! Gözyaşları sel oldu! Masterchef...
Kapuska sevmeyen çocuklar bile bu tarife bayılacak! Kışın en lezzetli kapuska tarifi
Kapuska sevmeyen çocuklar bile bu tarife bayılacak! Kışın en lezzetli...
Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz canlı yayında öyle bir şey dedi ki! Uğur Aslan ezan gafını nasıl toparlayacağını şaşırdı
Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz canlı yayında öyle bir şey...
Tüm Türkiye'nin gözü o toplantıda! EYT, sözleşmeliye kadro, fahiş fiyat... Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?
Tüm Türkiye'nin gözü o toplantıda! EYT, sözleşmeliye kadro, fahiş...