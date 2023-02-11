Kısıtlı bütçeye lüks otomobiller listesi! İkinci el fiyatına satılıyor

Araba fiyatları alıp başını giderken uygun bütçelere lüks otomobil sahibi olmak için yeni bir kampanya haberi geldi. Hyundai 5 modeli 180 bin TL'nin altında satışa sunuldu. İkinci el otomobillere dikkatler çevrilirken bu anlamda 180 bin TL altındaki otomobil araştırmaları başladı. İşte, hyundai modelleri ve fiyat bilgisi haberimizde.
HYUNDAİ GETZ
Seri:Getz
Model:1.5 CRDi VGT Yıl:2007 Vites Tipi:Düz Yakıt Tipi:Dizel Kasa Tipi:Hatchback/5 Motor Hacmi:1493 cc Motor Gücü:110 hp Çekiş:Önden Çekiş Ort. Yakıt Tüketimi:4,5 lt Yakıt Deposu:45 lt Fiyat: 180.000 TL
HYUNDAİ ACCENT ALLEGRO
Model:1.3 LX Allegro Yıl:2001 Vites Tipi:Düz Yakıt Tipi:Benzin Kasa Tipi:Sedan Motor Hacmi:1341 cc Motor Gücü:86 hp Çekiş:Önden Çekiş Ort. Yakıt Tüketimi:6,7 lt Yakıt Deposu:45 lt Fiyat: 170.000 TL
HYUNDAİ ACCENT ERA 1.5 CRDi-VGT
Seri: Accent Era Model:1.5 CRDi-VGT Team Yıl:2008 Vites Tipi:Düz Yakıt Tipi:Dizel Kasa Tipi:Sedan Motor Hacmi:1493 cc Motor Gücü:110 hp Çekiş:Önden Çekiş Ort. Yakıt Tüketimi:4,6 lt Yakıt Deposu:45 lt Fiyat: 175.000 TL
HYUNDAİ EXCEL
Seri:Exce Model:1.5 GLS Yıl:1994 Vites Tipi:Düz Yakıt Tipi:LPG & Benzin Kasa Tipi:Sedan Motor Hacmi:1468 cc Motor Gücü:71 hp Çekiş:Önden Çekiş Yakıt Deposu:45 lt Fiyat: 90.000 TL