Finans
11 Şubat 2023 - 19:00

Kısıtlı bütçeye lüks otomobiller listesi! İkinci el fiyatına satılıyor

Lüks otomobil sahibi olmak hayal haline gelirken yeni bir duyuruyla beraber milyonlar vatandaş harekete geçti. İkinci el fiyatlarına lüks otomobiller satışa çıkarıldı. 180 bin TL'nin altında 5 tane hyundai otomobil modeli yerini aldı. İşte, herkesin merak ettiği o fiyatlar ve model detayları haberimizde.

Finans
11 Şubat 2023 - 19:00
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Kısıtlı bütçeye lüks otomobiller listesi! İkinci el fiyatına satılıyor
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Araba fiyatları alıp başını giderken uygun bütçelere lüks otomobil sahibi olmak için yeni bir kampanya haberi geldi. Hyundai 5 modeli 180 bin TL'nin altında satışa sunuldu. İkinci el otomobillere dikkatler çevrilirken bu anlamda 180 bin TL altındaki otomobil araştırmaları başladı. İşte, hyundai modelleri ve fiyat bilgisi haberimizde.

HYUNDAİ GETZ

Seri:Getz



Model:1.5 CRDi VGT

Yıl:2007

Vites Tipi:Düz

Yakıt Tipi:Dizel

Kasa Tipi:Hatchback/5

Motor Hacmi:1493 cc

Motor Gücü:110 hp

Çekiş:Önden Çekiş

Ort. Yakıt Tüketimi:4,5 lt

Yakıt Deposu:45 lt

Fiyat: 180.000 TL

HYUNDAİ ACCENT ALLEGRO

Model:1.3 LX Allegro

Yıl:2001

Vites Tipi:Düz

Yakıt Tipi:Benzin

Kasa Tipi:Sedan

Motor Hacmi:1341 cc

Motor Gücü:86 hp

Çekiş:Önden Çekiş

Ort. Yakıt Tüketimi:6,7 lt

Yakıt Deposu:45 lt

Fiyat: 170.000 TL

Hyundai fiyatları

HYUNDAİ ACCENT ERA 1.5 CRDi-VGT

Seri: Accent Era

Model:1.5 CRDi-VGT Team

Yıl:2008

Vites Tipi:Düz

Yakıt Tipi:Dizel

Kasa Tipi:Sedan

Motor Hacmi:1493 cc

Motor Gücü:110 hp

Çekiş:Önden Çekiş

Ort. Yakıt Tüketimi:4,6 lt

Yakıt Deposu:45 lt

Fiyat: 175.000 TL

HYUNDAİ EXCEL

Seri:Exce

Model:1.5 GLS

Yıl:1994

Vites Tipi:Düz

Yakıt Tipi:LPG & Benzin

Kasa Tipi:Sedan

Motor Hacmi:1468 cc

Motor Gücü:71 hp

Çekiş:Önden Çekiş

Yakıt Deposu:45 lt

Fiyat: 90.000 TL

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Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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