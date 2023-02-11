Kısıtlı bütçeye lüks otomobiller listesi! İkinci el fiyatına satılıyor







HYUNDAİ GETZ







HYUNDAİ ACCENT ALLEGRO

HYUNDAİ ACCENT ERA 1.5 CRDi-VGT

HYUNDAİ EXCEL

Araba fiyatları alıp başını giderken uygun bütçelere lüks otomobil sahibi olmak için yeni bir kampanya haberi geldi. Hyundai 5 modeli 180 bin TL'nin altında satışa sunuldu. İkinci el otomobillere dikkatler çevrilirken bu anlamda 180 bin TL altındaki otomobil araştırmaları başladı. İşte, hyundai modelleri ve fiyat bilgisi haberimizde.Seri:GetzModel:1.5 CRDi VGT Yıl:2007 Vites Tipi:Düz Yakıt Tipi:Dizel Kasa Tipi:Hatchback/5 Motor Hacmi:1493 cc Motor Gücü:110 hp Çekiş:Önden Çekiş Ort. Yakıt Tüketimi:4,5 lt Yakıt Deposu:45 lt Fiyat: 180.000 TLModel:1.3 LX Allegro Yıl:2001 Vites Tipi:Düz Yakıt Tipi:Benzin Kasa Tipi:Sedan Motor Hacmi:1341 cc Motor Gücü:86 hp Çekiş:Önden Çekiş Ort. Yakıt Tüketimi:6,7 lt Yakıt Deposu:45 lt Fiyat: 170.000 TLSeri: Accent Era Model:1.5 CRDi-VGT Team Yıl:2008 Vites Tipi:Düz Yakıt Tipi:Dizel Kasa Tipi:Sedan Motor Hacmi:1493 cc Motor Gücü:110 hp Çekiş:Önden Çekiş Ort. Yakıt Tüketimi:4,6 lt Yakıt Deposu:45 lt Fiyat: 175.000 TLSeri:Exce Model:1.5 GLS Yıl:1994 Vites Tipi:Düz Yakıt Tipi:LPG & Benzin Kasa Tipi:Sedan Motor Hacmi:1468 cc Motor Gücü:71 hp Çekiş:Önden Çekiş Yakıt Deposu:45 lt Fiyat: 90.000 TL