GÜNDEM
26 Temmuz 2022 - 15:58

Kıskançlık krizine giren doktor, sevgilisini 5 yerinden bıçakladı!

Türkiye'de hemen hemen hergün kadına şiddet haberi duyulurken bu olayın en dehşet vericisi Elazığ'da yaşandı. Kıskançlık krizine girdiği öne sürülen bir doktor, sevgilisini 5 yerinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ciğeri sönen kadının saldırgan sevgilisinin elinden kaçarak ölümden döndüğü öğrenildi.

GÜNDEM
26 Temmuz 2022 - 15:58
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kıskançlık krizine giren doktor, sevgilisini 5 yerinden bıçakladı!


Son zamanlarda yaşanan sağlık çalışanlarına şiddette olaylar tüm Türkiye'yi ayağa kaldırırken Elazığ'dan gelen doktor dehşeti haberi kan dondurdu. Merkeze bağlı Yeni Mahalle'de 2 gün önce meydana gelen olay bir hastanede doktor olarak görev yapan S.B. ile sevgilisi Dilan Tali (25) arasında gerçekleşti.

Geçtiğimiz akşam yemek için bir araya gelen S.B. ile sevgilisi Dilan Tali, yemek sonrası çantasını almak için S.B.’nin evine geçti. Eve giderken başlayan kıskançlık tartışması evde de devam ederken tartışma şiddete dönüştü. S.B. bir ara mutfaktan aldığı bıçağı koltuğa sapladı ve sevgilisine konuşacaksın demeye başladı.



Genç kadın neye uğradığını şaşırırken bir anda öfke krizine giren S.B., Tali’ye yumruk atmaya başladı ve koltuğa sağladığı bıçağı alarak kadının sırtına sapladı. 2 saat şiddete maruz kalan Dilan Tali, tam 5 yerinden bıçaklanırken genç kadın S.B.’nin yorgun halini fırsat bildi ve evden kaçarak komşulara sığındı.

Kıskançlık krizine giren doktor, sevgilisini 5 yerinden bıçakladı

Kanlar içindeki kadın apar topar hastaneye kaldırıldı

Evlerine gelen kadının kanlar içinde olduğunu gören komşuları durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdiler. Kısa sürede eve gelen ekipler Dilan Tali'yi ambulansa alarak Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdılar. Burada tedavi altına alınan Tali'nin aldığı bıçak darbelerinden dolayı akciğerinin söndüğü tespit edildi.

Diğer taraftan yapılan şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan doktor S.B. ilk önce polis sorgusuna daha sonra da adliyeye sevk edildi. İşlemleri tamamlanan S.B.'nin nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Kıskançlık krizine giren doktor, sevgilisini 5 yerinden bıçakladı

Sırtıma bıçak sağladı, boğmaya çalıştı

Doktor sevgilisiyle akşam yemeğine çıktıktan sonra başına gelenleri anlatan Dilan Tali, aslında aralarında hep bir güven problemi olduğunu ve sürekli onurunu kıracak cümleler kurduğunu söyledi. Yemekte bir anda kıskançlık krizine girdiğini ve eve geldiklerinde de kendisini darp etmeye başladığını belirten Tali, sakinleştirmeye çalıştıkça daha çok delirdiğini ve bir anda bıçağı alıp sırtına sağladığını aktardı. Aldığı bıçak darbesiyle akciğer zarının yırtıldığını ve bu nedenle söndüğünden bahseden Dilan Tali, nefes darlığı çektiğini ve boğmaya çalıştığı içinde daha çok zorlandığını anlattı.

Sağ bacağında 2, sırtında, kolunda ve sol bacağında da bıçak darbeleri olduğunu söyleyen Dilan Tali, vücudunun her yerinde morlukların olduğunu ve aynı zamanda görme bozukluğu da çektiğini söyledi. 

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor! Fiyatı 60 TL'ye çıkan ürün vatandaşa yok artık dedirtti!
Zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor! Fiyatı 60 TL'ye çıkan ürün vatandaşa yok artık dedirtti!
Türk mühendislerin geliştirdiği yazılımın ihalesi başladı! Artık sahte bandroller tespit edilebilecek
Türk mühendislerin geliştirdiği yazılımın ihalesi başladı! Artık sahte bandroller tespit edilebilecek
Son Haberler
Zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor! Fiyatı 60 TL'ye çıkan ürün vatandaşa yok artık dedirtti!
Zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor! Fiyatı 60 TL'ye çıkan ürün...
Türk mühendislerin geliştirdiği yazılımın ihalesi başladı! Artık sahte bandroller tespit edilebilecek
Türk mühendislerin geliştirdiği yazılımın ihalesi başladı! Artık...
Fenerbahçe ile Gustavo Henrique 3 yıllık sözleşmeye imza atıyor!
Fenerbahçe ile Gustavo Henrique 3 yıllık sözleşmeye imza atıyor!
Mansur Yavaş'tan Ankapark sorumlularına suç duyurusu!
Mansur Yavaş'tan Ankapark sorumlularına suç duyurusu!
İsmail Küçükkaya'dan ortalığı karıştıracak iddia: Erken seçim tarihi 14 Mayıs 2023
İsmail Küçükkaya'dan ortalığı karıştıracak iddia: Erken seçim...
TBMM Başkanı Şentop, olağanüstü toplantı için Meclis'i 1 Ağustos'ta topluyor
TBMM Başkanı Şentop, olağanüstü toplantı için Meclis'i 1 Ağustos'ta...
Arka Sıradakiler dizisi oyuncu kadrosu değişti mi? Arka Sıradakiler yeni oyuncular kimler? 2022 Arka Sıradakiler oyuncu kadrosu
Arka Sıradakiler dizisi oyuncu kadrosu değişti mi? Arka Sıradakiler...
Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’in gönderme dolu videosu sosyal medyaya damga vurdu!
Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’in gönderme dolu videosu sosyal...
Piknik yasağına takılan beyaz et, fiyatlarını yüzde 70 düşürdü!
Piknik yasağına takılan beyaz et, fiyatlarını yüzde 70 düşürdü!
ÖTV tebliğinde değişim yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi!
ÖTV tebliğinde değişim yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi!
Krem Brüle (Creme Brulee) nasıl yapılır? Masterchef Krem Brüle nedir? Gerekli malzemeler nelerdir? Krem Brüle tatlı tarifi
Krem Brüle (Creme Brulee) nasıl yapılır? Masterchef Krem Brüle nedir?...
Yunanistan'da dehşet anları! Helikopter pervanesine takılan genç hayatını kaybetti! Olayın ardındakiler ortaya çıktı
Yunanistan'da dehşet anları! Helikopter pervanesine takılan genç hayatını...
Kovid-19 BA.5 varyantı nedir, bulaşıcı mı? Koronavirüs yeni semptomları ve belirtileri
Kovid-19 BA.5 varyantı nedir, bulaşıcı mı? Koronavirüs yeni semptomları...
MEB’ten müjdeli haber geldi! 2022 yılı TYP alımları için son durum belli oldu! Tarihler netleşti
MEB’ten müjdeli haber geldi! 2022 yılı TYP alımları için son durum...
Metrobüste cinsel taciz: Genç kadın tacize uğrayınca tekme tokat dövdü
Metrobüste cinsel taciz: Genç kadın tacize uğrayınca tekme tokat...