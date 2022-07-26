Kıskançlık krizine giren doktor, sevgilisini 5 yerinden bıçakladı!













Kanlar içindeki kadın apar topar hastaneye kaldırıldı

Sırtıma bıçak sağladı, boğmaya çalıştı

Son zamanlarda yaşanan sağlık çalışanlarına şiddette olaylar tüm Türkiye'yi ayağa kaldırırken Elazığ'dan gelen doktor dehşeti haberi kan dondurdu. Merkeze bağlı Yeni Mahalle'de 2 gün önce meydana gelen olay bir hastanede doktor olarak görev yapan S.B. ile sevgilisi Dilan Tali (25) arasında gerçekleşti. Geçtiğimiz akşam yemek için bir araya gelen S.B. ile sevgilisi Dilan Tali, yemek sonrası çantasını almak için S.B.’nin evine geçti. Eve giderken başlayan kıskançlık tartışması evde de devam ederken tartışma şiddete dönüştü. S.B. bir ara mutfaktan aldığı bıçağı koltuğa sapladı ve sevgilisine konuşacaksın demeye başladı.Genç kadın neye uğradığını şaşırırken bir anda öfke krizine giren S.B., Tali’ye yumruk atmaya başladı ve koltuğa sağladığı bıçağı alarak kadının sırtına sapladı. 2 saat şiddete maruz kalan Dilan Tali, tam 5 yerinden bıçaklanırken genç kadın S.B.’nin yorgun halini fırsat bildi ve evden kaçarak komşulara sığındı.Evlerine gelen kadının kanlar içinde olduğunu gören komşuları durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdiler. Kısa sürede eve gelen ekipler Dilan Tali'yi ambulansa alarak Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdılar. Burada tedavi altına alınan Tali'nin aldığı bıçak darbelerinden dolayı akciğerinin söndüğü tespit edildi. Diğer taraftan yapılan şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan doktor S.B. ilk önce polis sorgusuna daha sonra da adliyeye sevk edildi. İşlemleri tamamlanan S.B.'nin nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.Doktor sevgilisiyle akşam yemeğine çıktıktan sonra başına gelenleri anlatan Dilan Tali, aslında aralarında hep bir güven problemi olduğunu ve sürekli onurunu kıracak cümleler kurduğunu söyledi. Yemekte bir anda kıskançlık krizine girdiğini ve eve geldiklerinde de kendisini darp etmeye başladığını belirten Tali, sakinleştirmeye çalıştıkça daha çok delirdiğini ve bir anda bıçağı alıp sırtına sağladığını aktardı. Aldığı bıçak darbesiyle akciğer zarının yırtıldığını ve bu nedenle söndüğünden bahseden Dilan Tali, nefes darlığı çektiğini ve boğmaya çalıştığı içinde daha çok zorlandığını anlattı. Sağ bacağında 2, sırtında, kolunda ve sol bacağında da bıçak darbeleri olduğunu söyleyen Dilan Tali, vücudunun her yerinde morlukların olduğunu ve aynı zamanda görme bozukluğu da çektiğini söyledi.