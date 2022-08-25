Kişiler kendilerine sorması gereken sorulara göre belli olan kıskançlıklar birçok ilişkilerde etkili olmaktadır. Fazla kıskançlık hastalık olarak tanımlanırken bunun dozunu ayarlamak ise kişiler tarafından zorluk çıkarabilir. Özellikle rekabet uğruna yapılan kıskançlık ve hırsa yenik düşmek en önde gelenler arasındadır. Peki, kıskançlık nasıl anlaşılır?
SAĞLIK
25 Ağustos 2022 - 09:51
Kıskançlık neyin işaretidir? Kıskanç insan nasıl anlaşılır?
Hayat yaşamını zorlaştıran kıskançlık birçok durumda olumsuz olarak karşılanmaktadır. Toplumsal ilişkilerin yanı sıra ikili ilişkilerde ön plana çıkan kıskançlıklara dair psikologlar tarafından çeşitli öneriler gelmektedir. Kıskanç insan nasıl anlaşılır? Kıskanç insanın yapması gerekenler nelerdir? İşte detaylar...
SAĞLIK
25 Ağustos 2022 - 09:51
EDİTOR
İlginizi Çekebilir