Kıskançlık neyin işaretidir? Kıskanç insan nasıl anlaşılır?







Kıskançlık ve zararları







Kıskançlık ve zayıflık

Kişiler kendilerine sorması gereken sorulara göre belli olan kıskançlıklar birçok ilişkilerde etkili olmaktadır. Fazla kıskançlık hastalık olarak tanımlanırken bunun dozunu ayarlamak ise kişiler tarafından zorluk çıkarabilir. Özellikle rekabet uğruna yapılan kıskançlık ve hırsa yenik düşmek en önde gelenler arasındadır. Peki, kıskançlık nasıl anlaşılır?Kıskançlık üzerine açıklamalarda bulunan psikolog Sulh Gürkaş, "Bu suallerin yanıtı basit; esasında sadece bir insanla direk rekabet içerisinde olduğumuzu düşündüğümüz zaman kıskanmış hissederiz. Sözgelişi iş arkadaşlarından birinin müdür tarafından övülmesini kıskanan birey esasında alacağı terfiyi bu rakibe kaptıracağından korkuyordur. '' ifadelerini kullanan Gürkaş, ikili ilişkilerde yaşanan kıskançlık üzerine yaptığı açıklamada ise bir ilişkide kıskançlık hissi partnerinizi rahatsız edebilir ve ilişkinizin sonunu getirebileceğine değindi.Kıskançlığı zayıflık olarak tanımlayan birçok kişi olurken tam tersi olduğunu savunanlarda vardır. Durumdan duruma göre değişiklik gösteren zayıflıkta bazı yaşananlarda kıskançlık zayıflık olarak görülmektedir. Bir bireyin sıkı bir rakip olduğunu düşünmüyorsanız ve onu yenmek için kendi yetilerinizi sorgulamıyorsanız bu kişiyi aslında asla kıskanmazsınız. Kıskanılan kişiye ne kadar fazla bu duygular beslerseniz bir yönden kişinin güçsüzlüğü de belli olmaktadır.