YAŞAM
29 Mart 2023 - 09:45

Kışlık ne var ne yoksa üstünüze giyin! İl il kar takvimi belli oldu: İliklerimize kadar donacağız!

Yeni gelen rapora göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri ülkemizde genel olarak hafif ve aralıklı bulutlu bir hava beklenebileceğini gösterdi. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

YAŞAM
29 Mart 2023 - 09:45
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Kışlık ne var ne yoksa üstünüze giyin! İl il kar takvimi belli oldu: İliklerimize kadar donacağız!


Sarı ve turuncu uyarı verildi. En son hava durumu raporları belli oldu. İşte detaylar…

MGM'nin son tahminlerine göre ülkemizde aralıklı ve çok bulutlu bir hava var. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Batı Doğu Anadolu ve Giresun, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis bölgelerinde yer yer sağanak ve şiddetli sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlere kar ve sulu kar yağışının geleceği açıklandı.

ŞİDDETLİ YAĞMUR BEKLENEN BÖLGELER



Açıklamada, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege Denizi, Akdeniz'in batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye'nin kuzey ve batısı, Hatay, Kahramanmaraş'ta yağışların etkili olacağı kaydedildi. Eskişehir. Ankara, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olduğu söyleniyor.

hava durumu

SARI VE TURUNCU UYARI NEDİR?

Sarı ve Turuncu Uyarı, MGM tarafından hava koşullarında meydana gelebilecek potansiyel tehlikeleri belirtmek için kullanılan bir sistemdir. Sarı bir uyarı, hava koşullarının yakından izlenmesi gerektiğini ve potansiyel tehlikelerin bulunduğunu gösterse de; Turuncu bir uyarı, hava koşullarının ciddi bir tehlike arz ettiğini ve dikkat edilmesi gerektiğini belirtir.

METEOROLOJİ UYARISI: ŞİDDETLİ YAĞMUR, RÜZGAR VE ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI DİKKATLİ OLUN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklaması, ülkemiz genelinde yaşanan hava koşullarıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Olası olumsuzluklardan kaçınmak için bu uyarılara dikkat etmek çok önemlidir.

YAĞMUR UYARISI

 Marmara Güney ve Doğu, Ege Denizi, Batı Akdeniz, Karadeniz Orta Sahil, Adana Kuzey ve Doğu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Ankara Kuzey ve Batı, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kırşehir, Itv Ağır bir eyaletti. Sivas ve Tokat çevrelerinde akşam saatlerinden sonra yağmur ve kar bekleniyor. Bu nedenle ani sel, sel, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz olaylara karşı dikkatli ve dikkatli olunmalıdır.

RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara, Ege Denizi, İç Akdeniz, İç Anadolu, İç Karadeniz ve Doğu Batı Anadolu'da kuvvetli ve fırtınalı (40-90 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşım gibi sorunlara yol açabilir. Uçan çatılar ve düşen ağaçlara dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun yamaç ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi nedeniyle dikkat ve özen gösterilmelidir. Bu nedenle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ciddiye alınması ve olası olumsuz sonuçların önlenmesi konusunda dikkatli olunması büyük önem taşıyor. Olası olumsuzluklar karşısında mümkünse evde kalmak veya güvenli bir yerde olmak ve gerekmedikçe dışarı çıkmamak en doğru davranış olacaktır.

KAR YAĞIŞI OLACAK ŞEHİRLER

MGM'nin haftalık hava durumu tahminine göre çarşamba günü ülkemiz genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek. Ayrıca kar yağışı beklenen iller de bölündü ve bu iller şöyle: Kastamonu, Bolu, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Tokat, Çorum, Ankara, Çankırı, Yozgat ve Kütahya.

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Doğukan SEVİGEN
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