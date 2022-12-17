Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacısının herkesi şoke eden görüntüleri







Sosyal medyada gündem oldu







Reyting rekortmeni Kısmetse Olur yeni formatı ile YouTube da yayın hayatına başladı. Program gerek formatıyla gerek yeni yarışmacıları ile sık sık sosyal meydada gündem oluyordu. Dün yayınlanan yeni bölümde yaşananlar izleyenleri şaşkınlığa soktu. Erkek yarışmacı Zeyd Gümüştutan’ın kadın yarışmacının önünde sandalye ile kalça dansı yapması sosyal medyanın gündemine oturdu.Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında gündeme bomba gibi düşen anlar yaşandı. Yayında yaşanan sahneler sosyal medyada ‘bu program kapatılsın, bu nasıl rezillik’ şeklinde yorumlara sebep oldu. Yayınlanmaya başladığı ilk andan itibaren izlenme rekorları kıran program sosyal medyayı adeta ikiye böldü.O anlar sunucu Öykü Serter'i kahkahalara boğdu.