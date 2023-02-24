MEDYA
24 Şubat 2023 - 15:52

Kısmetse Olur Aybüke ve Tolga çiftinden olay açıklama! Eve dönüş yolu göründü: Hepsini anlattılar

Youtube üzerinden tekrar gündeme gelen Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasının kısa sürede sevilen çifti olan Aybüke ve Tolga ikilisinin yarışmadan ayrılması gündeme damgasını vurdu. Aybüke ve Tolga neden ayrıldı? Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nden hangi isimler elendi?

MEDYA
24 Şubat 2023 - 15:52
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Kısmetse Olur Aybüke ve Tolga çiftinden olay açıklama! Eve dönüş yolu göründü: Hepsini anlattılar
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Uzun aradan sonra izleyiciyle buluşan Kısmetse Olur yarışmasında sular durulmuyor. Yeliz ve Erol çiftinin diskalifiye edilmesi üzerine o çiftte yarışmadan ayrılma kararı aldı. Tiktok üzerinden tanınan Aybüke ve Tolga'nın yarışmaya veda ettiği öğrenildi. ülkemizde yaşanan depremden ötürü yayına ara verilirken yetkililer tarafından bölümlerin gelirinin bağış yapılacağı bilgisi verildi.

KISMETSE OLUR'DA VEDA ÜSTÜNE VEDA

Yayınlanan tarihten bu zamana kadar ilgi gören Kısmetse Olur, programına ilgi büyürken Tolga ve Aybüke çiftinin bir neden söylemeden çekimlere gelmedikleri izleyicilere belirtildi. Evin minnoş ve popüler çiftinin hayranları ikilinin geri dönüp dönmeyeceği merak ederken konu hakkında açıklamalar geldi.



Aybüke tolga çifti

Tiktok uygulaması üzerinden canlı yayın açan ikiliden sözü ilk alan Tolga oldu. Ortada büyük bir aşk olduğu herkes tarafından görülürken bunu devam ettirmek için yarışmadan ayrılma kararı aldıklarını açıkladı. Bilerek isteyerek çıktıklarını belirten çift daha rahat ilişki yaşamak istediklerini belirtti.

Aybüke ve Sedat arasında yaşanan tartışmalardan ötürü yorumlar gelirken Aybüke, benim sevgilimin de gururu sürekli kırılıyordu. Bir birlikteyiz benim adım başka biriyle geçiriliyor ve biz bundan rahatsız oluyoruz ifadeleri kullanıldı.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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