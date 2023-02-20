TV Programları
20 Şubat 2023 - 12:54

Kısmetse Olur Aybüke ve Tolga'dan beklenmeyen hareket! Apar topar yarışmadan gönderildiler

Uzun zaman sonra tekrardan izleyici karşısına geçen Kısmetse Olur tüm hızıyla devam ederken sevilen çiftlerden olan Aybüke ve Tolga Kısmetse Olur evine veda etti. Diskalifiye olan çiftin bu beklenmeyen harekete herkesi şok etti.

TV Programları
20 Şubat 2023 - 12:54
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Kısmetse Olur Aybüke ve Tolga'dan beklenmeyen hareket! Apar topar yarışmadan gönderildiler


Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir ikilisinden beklenmeyen hamle geldi. Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında çok konuşulan ikililerden şok karar geldi. Youtube platformu üzerinden yeni bölümleri yayınlanan yarışmanın heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Aybüke ve Tolga ikilisini sosyal medya üzerinden bu hareketleriyle gündeme geldi.

aybüke ve tolga ikilisi

AYBÜKE VE TOLGA KISMETSE OLUR'A VEDA ETTİ



19 Şubat 2023 Pazar günü ekranlara gelen Kısmetse olur'un yeni bölümünde beklenmeyen veda yaşandı. Sosyal medyada AyTol hashtagiyle ikiliye destek veren Kısmetse Olur izleyenleri, Aybüke ve Tolga'nın vedasını çok konuştu. Yarışmada yaşanan diyalogları ve zaman zaman tartışmalar ile gündeme gelen Tolga'ya Aybüke ikilisi yarışmanın birincisi olarak görülsede çift kendi isteğiyle yarışmadan ayrılma kararı aldı. Fakat birçok izleyici ikilinin ilerleyen bölümlerde Kısmetse Olur evine geri döneceği belirtildi.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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