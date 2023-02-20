Kısmetse Olur Aybüke ve Tolga'dan beklenmeyen hareket! Apar topar yarışmadan gönderildiler







AYBÜKE VE TOLGA KISMETSE OLUR'A VEDA ETTİ







Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir ikilisinden beklenmeyen hamle geldi. Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında çok konuşulan ikililerden şok karar geldi. Youtube platformu üzerinden yeni bölümleri yayınlanan yarışmanın heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Aybüke ve Tolga ikilisini sosyal medya üzerinden bu hareketleriyle gündeme geldi.19 Şubat 2023 Pazar günü ekranlara gelen Kısmetse olur'un yeni bölümünde beklenmeyen veda yaşandı. Sosyal medyada AyTol hashtagiyle ikiliye destek veren Kısmetse Olur izleyenleri, Aybüke ve Tolga'nın vedasını çok konuştu. Yarışmada yaşanan diyalogları ve zaman zaman tartışmalar ile gündeme gelen Tolga'ya Aybüke ikilisi yarışmanın birincisi olarak görülsede çift kendi isteğiyle yarışmadan ayrılma kararı aldı. Fakat birçok izleyici ikilinin ilerleyen bölümlerde Kısmetse Olur evine geri döneceği belirtildi.