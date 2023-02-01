Kısmetse Olur Batuhan fena çuvalladı! Müstehcen konuşmaları ortaya çıktı: Bu sözleri ağızları açık bıraktı!







KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ ŞAŞIRTAN MESAJLAŞMALAR







Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında damat adayı olan Batuhan'ın ortaya çıkan mesajları herkesi şoke etti. Peki Batuhan'ın mesajlarının detayı nedir? Batuhan'ın +18 mesajları kime gitti? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında Bilgehan'ın elenmesinin ardından damat adayı olarak Batuhan Boz gelmişti. Batuhan Boz 2021 senesinde Best Fotomodel yarışmasında 4. olduğunu, caz, blues, İspanyol tarzlarda gitar çaldığını ve Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya gibi birçok ülkede konser verdiğini dile getirerek kendini tanıtmıştı. Batuhan, Ankaralı ve 23 yaşında. Batuhan'ın ilk geldiği gün Elif'i dansa kaldırması ve kırmızı odaya çağırması da herkesi şaşırtmıştı.Batuhan'ın yarışmaya katılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları araştırmalarını sürdürdü ve Batuhan'ın +18 mesajlaşmaları ortaya çıktı. Batuhan'ın sosyal medya üzerinden bir kişiye 'Seni çok istiyorum, seni sabaha kadar... istiyorum' 'Kıyafetsiz halini göndersene' 'Benim gibi erkeği hiçbir kadın kaybetmek istemez' 'Bana çıplak fotoğraf at yoksa seni rezil ederim' şeklinde konuşmaları bütün kullanıcıları şoke etti. Bazı kullanıcılar bunun montaj olduğunu düşünürken bazıları da Batuhan'ın bunu yapabilecek bir karakterde olduğunu söyleyen yorumlar yaptı.