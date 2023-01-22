Kısmetse Olur bomba iddia! Hamile gelin adayı iddiası ortalığı karıştırdı! Şimdi herkes bebeğin babasını merak ediyor!













Hamile gelin, haftanın altı günü YouTube ekranlarına düşen Kısmetse Ollur ile ağzını açık tuttu. Gözü program yapımına çevrildi.25 yaşındaki ve 7 yaşında bir kız çocuğu babası olan Cansel Ayanoğlu, daha önce de evli olduğunu söyledi. Fenomen adayı, "Bir erkekte aradığım şey güzellik ve zeka. Para olmadan olmuyor tabii. Maddiyat benim için çok önemli. O adam olmalı ve bana sahip olmalı." "Kıskançlığı severim." alt. Yarışmacı Cansel Ayanoğlu, sosyal medya kullanıcılarının iddiasına göre 2 aylık hamile. Yarışmanın başında çok zayıf olduğu düşünülen yarışmacı, ilerleyen bölümlerde göbeği görününce utandı, iddia edilen hamilelik hayranlarını şok etti. Ourkan Yılmaz'ın iddialara tepkisi ve yarışmadan ihraç edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.