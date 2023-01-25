Kısmetse Olur Cansel çamaşırsız, göğüs dekoltesiyle yürek hoplattı: Yetmedi bir de kıvrak kıvrak dans etti! Erkekler evinin nabzı yükseldi!







DERİN DEKOLTE KURBANI OLDU







Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur bu defa Youtube üzerinden izleyici karşısına çıkmaya başladı. Kısa sürede yoğun ilgi gören yarışma Öykü Serter'in sunuculuğuyla ekranlarda olurken dikkat çeken isimlerden Cansel gündeme geldi. Dekolteli kıyafetleriyle adı anılan Cansel Ayanoğlu'nun bu defa iç çamaşırı giymediği konuşuldu. Derin dekolteli halleriyle Cansel'in dansı yok artık dedirtti.Fenomen yarışma Kısmetse Olur'un adaylarından Cansel, sık sık adından söz ettirirken 25 yaşında ve bir çocuk sahibi olduğu bilinirken mesleği ise estetisyen olarak biliniyor. 7 yaşında bir kız çocuğu olan asla burcu fenomen isim yarışmada dikkatleri çeken isimlerden oldu. İnstagram hesabı üzerinden 164 bin civarı takipçiye sahip olan Ayanoğlu, ben zaten tektaşı kendim alabiliyorum. Önemli olan bunu bana takabilecek erkek sözleriyle gündeme geldi.Derin dekolteli halleri sık sık konuşulmaya başlanırken derin göğüs dekoltesiyle çekildiği dans videolarını paylaştı. Fenomen ismin iç çamaşırı giymediği dekolteli kıyafetleriyle dans ettiği görüntüler ekranlara yansıdı.