MAGAZİN
25 Ocak 2023 - 14:26

Kısmetse Olur Cansel çamaşırsız, göğüs dekoltesiyle yürek hoplattı: Yetmedi bir de kıvrak kıvrak dans etti! Erkekler evinin nabzı yükseldi!

Uzun zaman sonra ekranlara geri dönüş yapan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında Cansel dikkatleri çekerken derin dekoltesi ile sıkça sosyal medya üzerinden adından bahsettirdi. Bu defa fenomen isim iç çamaşırı giymediği görüntülere yansıdı.

MAGAZİN
25 Ocak 2023 - 14:26
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kısmetse Olur Cansel çamaşırsız, göğüs dekoltesiyle yürek hoplattı: Yetmedi bir de kıvrak kıvrak dans etti! Erkekler evinin nabzı yükseldi!
TAKİP ETTAKİP ET


Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur bu defa Youtube üzerinden izleyici karşısına çıkmaya başladı. Kısa sürede yoğun ilgi gören yarışma Öykü Serter'in sunuculuğuyla ekranlarda olurken dikkat çeken isimlerden Cansel gündeme geldi. Dekolteli kıyafetleriyle adı anılan Cansel Ayanoğlu'nun bu defa iç çamaşırı giymediği konuşuldu. Derin dekolteli halleriyle Cansel'in dansı yok artık dedirtti.

DERİN DEKOLTE KURBANI OLDU

Fenomen yarışma Kısmetse Olur'un adaylarından Cansel, sık sık adından söz ettirirken 25 yaşında ve bir çocuk sahibi olduğu bilinirken mesleği ise estetisyen olarak biliniyor. 7 yaşında bir kız çocuğu olan asla burcu fenomen isim yarışmada dikkatleri çeken isimlerden oldu. İnstagram hesabı üzerinden 164 bin civarı takipçiye sahip olan Ayanoğlu, ben zaten tektaşı kendim alabiliyorum. Önemli olan bunu bana takabilecek erkek sözleriyle gündeme geldi.



kısmetse olur cansel derin dekolte

Derin dekolteli halleri sık sık konuşulmaya başlanırken derin göğüs dekoltesiyle çekildiği dans videolarını paylaştı. Fenomen ismin iç çamaşırı giymediği dekolteli kıyafetleriyle dans ettiği görüntüler ekranlara yansıdı. 

Cansel ayanoğlu dekolte

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ