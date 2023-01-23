Kısmetse Olur Cansel kuralları yıktı! Göğüslerini açıp... Yapım şirketi bu kadarını beklemiyordu! Her an diskalifiye...







ÖNÜNÜ AÇARAK PAYLAŞTI! KISMETSE OLUR'UN CANSEL'İNDEN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZLAR: 'SENİ SEVMEK...'

KISMETSE OLUR'UN CANSEL'İNDEN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ!







Yayınlandığı anda ekrana damgasını vuran ve artık yeni bölümleriyle YouTube'da izlenebilen Kısmetse Olur'un Cansel’i, göğüs dekolteli pozlarıyla herkesin dilindeydi. Fenomen isminden yeni bir poz geldi.Bir süre Kanal D ekranlarında yayınlanan, ülke gündemini sallayan ve magazin dünyasında günlerce manşet olan Kısmetse Olur Programı, yeni bölümleriyle YouTube'da yayınlanmaya devam ediyor. Öykü Sertel'in sunumuyla gösterilen programda birbirinden güzel kadın yarışmacılar yer alıyorken Erkek yarışmacılar da yakışıklıkları ile can yakıyorlar. Yarışmacılar arasında öne çıkan isimlerden biri olan Cansel Ayanoğlu, sosyal medya paylaşımları ve yarışmadaki tavrıyla adından söz ettiriyor.Sevilen yarışma ilerledikçe yarışmacılardan Cansel Ayanoğlu adından sıkça söz ettiriyor. Aslan burcu olarak bilinen 25 yaşındaki Ayanoğlu, estetisyen olarak biliniyor. 7 yaşında bir kızı olduğu bilinen fenomen isim, burnunun estetik olduğunu söylemesiyle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabında 154 bin civarı takipçisi bulunan yeni sezon yarışmacısı, yarışmaya katılırken "Ben zaten bu tektaşı kendime alabiliyorum. Önemli olan bunu bana takabilecek bir erkek." şeklinde konuşmuştu. "SENİ SEVMEK..." Ayanoğlu`ndan partneriyle beraber çekildiği bir derin dekolteli poz geldi. Fenomen isim partneri Oğulcan Yılmaz ile çekildiği fotoğrafı "Seni sevmek..." notuyla paylaştı.