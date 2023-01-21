Kısmetse Olur Cansel uslanmak bilmiyor! Twerkten sonra göğüslerini resmen ekrana soktu! Görenlerin gözü fal taşı gibi açıldı







KISMETSE OLUR CANSEL'İN DEKOLTELİ POZLARI







Kanal D ekranlarında en çok izlenen Kısmetse Olur yarışmasının uzun zaman sonra tekrardan izleyici karşısına geçmesiyle beraber yoğun ilgi gösterildi. Sunuculuğunu Öykü Serter'in yaptığı yarışmada gelin adayı olarak yarışmaya katılan Cansel Ayanoğlu tavırları ve kıyafetleriyle dikkatleri çekerken sosyal medya üzerinden sıkça gündeme geldi. İşte o çok konuşulan Cansel'in göğüs dekolteli pozları haberimizde yer almaktadır.Kısa süre içerisinde dikkatleri çeken Kısmetse Olur yaptırdığı estetikler ile konuşulurken 7 yaşında bir kızı olduğunu açıkladı. Fenomen isim yarışmada burnunun estetik olduğunu ve çok para harcadığını dile getirdi. İnstagram üzerinde 154 bin takipçiye sahip olan Cansel'in yeni sezon yarışmacısı olarak Kısmetse Olur'a dahil olmasıyla beraber söyledikleri ise dikkatleri çekti.Program içerisinde partneri haline gelen Oğulcan Yılmaz ile çekildikleri fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Ayanoğlu fotoğrafın altına "Seni sevmek..." notunu yazdı.