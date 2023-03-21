MEDYA
21 Mart 2023 - 15:05

Kısmetse Olur'da bir diskalifiye daha! O yarışmacı apar topar evden gönderildi: Nedeni ise izleyenleri dumur etti

Youtube'da yayınlanan bölümleriyle her geçen gün entrikaların yaşandığı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasından bir diskalifiye haberi daha geldi. O isim yaptığı hareketle anında diskalifiye olarak evden gönderildi. İşte o isim...

MEDYA
21 Mart 2023 - 15:05
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Kısmetse Olur'da bir diskalifiye daha! O yarışmacı apar topar evden gönderildi: Nedeni ise izleyenleri dumur etti
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Youtube'da yayınlanan bölümleriyle her geçen gün entrikaların yaşandığı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasından bir diskalifiye haberi daha geldi. O isim yaptığı hareketle anında diskalifiye olarak evden gönderildi. İşte o isim...

YAPTIĞI HAREKET ANINDA DİSKALİFİYE OLMASINA SEBEP OLDU

kısmetse olur



Entrikaların bol olduğu Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışma programında, sosyal medyanın ünlüleri gerçek aşkı arıyor. Sosyal medyada adeta fanları bulunan yarışmacıların bazı kurallara uymaması durumunda sarı kart, daha sonrasında da kırmızı kart alarak diskalifiye oluyorlar.

İŞTE ELENEN İSİM

simge

Ancak bu isim yaptığı hareketle anında diskalifiye oldu. Yarışmacılardan Simge, ettiği küfür sebebiyle sunucu Öykü Serter tarafından diskalifiye edildiği duyuruldu. 

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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