Kısmetse Olur'da bir diskalifiye daha! O yarışmacı apar topar evden gönderildi: Nedeni ise izleyenleri dumur etti







YAPTIĞI HAREKET ANINDA DİSKALİFİYE OLMASINA SEBEP OLDU







İŞTE ELENEN İSİM

Youtube'da yayınlanan bölümleriyle her geçen gün entrikaların yaşandığı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasından bir diskalifiye haberi daha geldi. O isim yaptığı hareketle anında diskalifiye olarak evden gönderildi. İşte o isim...Entrikaların bol olduğu Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışma programında, sosyal medyanın ünlüleri gerçek aşkı arıyor. Sosyal medyada adeta fanları bulunan yarışmacıların bazı kurallara uymaması durumunda sarı kart, daha sonrasında da kırmızı kart alarak diskalifiye oluyorlar.Ancak bu isim yaptığı hareketle anında diskalifiye oldu. Yarışmacılardan Simge, ettiği küfür sebebiyle sunucu Öykü Serter tarafından diskalifiye edildiği duyuruldu.