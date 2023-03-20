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20 Mart 2023 - 20:15

Kısmetse Olur'da eş cinsel itirafı! O ismi başka bir kadın yarışmacıyla gördüm dedi! Ortalık fena karışacak

Uzun zaman sonra başlayan Kısmetse olur youtube üzerinden izleyicilerle buluşurken çıkan haberler yok artık dedirtti. Kısmetse Olur evinde eş cinsel itirafı ses getirdi. Gözlerimle gördüm ifadeleri kullanılırken yer yerinden oynadı.

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20 Mart 2023 - 20:15
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Kısmetse Olur'da eş cinsel itirafı! O ismi başka bir kadın yarışmacıyla gördüm dedi! Ortalık fena karışacak


9 Kadın ve 9 erkek yarışmacıdan oluşan Kısmetse Olur evinde aşklar dolu dizgin yaşanırken Elif - Sedat, Oğulcan - Cansel, Yaren-Erhan ve Tuğçe Ozan aşkı alkış topluyor. Kısmetse Olur yarışması hakkında ortaya atılan iddialar ağızları açık bıraktı. 5 yıl aradan sonra başlayan Kısmetse Olur yeni yüzlerle beraber yeni olayları da beraberinde getirdi. Herkesi şok eden iddianın detayları...

Kısmetse olur eşcinsel



Kısmetse Olur yarışması hakkında bomba ifşalar gündeme gelirken Yeliz'in programda lezbiyen olduğuna dair haberler verildi. Yeliz Açıkel, dün Yasin Özbek'in canlı yayınına girerek Kısmetse Olur programı hakkında güncel bilgiyi duyurdu. Gözleriyle olaya şahit olduğunu belirtmesiyle beraber milyonlarca kişi o kişinin Şeyda mı yoksa Ayşenur mu olduğunu araştırmaya başladı.

Sosyal medya üzerinden çok ses getiren bu iddiaya karşılık olarak herhangi bir açıklama yapılmadı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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