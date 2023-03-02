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02 Mart 2023 - 23:40

Kısmetse Olur'da gözyaşlarına boğan ayrılık! Elif kader seçimini yaptı: O isim artık yok!

Kısmetse Olur'da eleme heyecanı! Kimin gidişi Elif'i hüngür hüngür ağlattı? İşte detaylar...

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02 Mart 2023 - 23:40
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Kısmetse Olur'da gözyaşlarına boğan ayrılık! Elif kader seçimini yaptı: O isim artık yok!


Youtube'da milyonlarca kişi tarafından izlenen popüler yarışma Kısmetse Olur'un gala gecesinde, Sedat ve Buse arasındaki elemin ardından, Sedat ve Zeyd arasında bir eleme daha yapıldı. Evden ayrılacak isim belli olunca, Elif'in gözyaşları sel oldu. Eleme için Sedat'ın rakip olarak seçmesi istenen Zeyd'e karar verilmesiyle, Buse eleme potasından kurtuldu. Program sunucusu Öykü Serter, kutudan Sedat'ın seçimini okudu ve Sedat'ın rakip olarak Zeyd'i seçtiği açıklandı. Bu haftanın birincisi ise evi koruma altına alan Elif oldu.

zeyd elendi

ZEYD VE SEDAT ARASINDA OYLAMA YAPILDI



 Kısmetse Olur programının son bölümü, unutulmayacak bir elemeye sahne oldu. Beklenmeyen bir ismin evden ayrılmasıyla Elif gözyaşlarına boğuldu. Elemeler sonucunda, erkekler evinden Sedat, kadınlar evinden ise Buse seçilmişti. Ancak favori isimler Elif ve Çağrı, hayranlarını şaşırtacak şekilde elenmeden kurtulamadılar. Sosyal medya da olay büyük yankı uyandırdı.

zeyd elif

ELİF'İN GÖZYAŞLARI SEL OLDU, ZEYD'E VEDA

Kısmetse Olur eleme gecesinde Sedat ve Zeyd arasında yapılan oylama sonucunda evden gitmesi gereken isim belirlendi. Kızlar evinde çoğunluk Zeyd, erkekler evinde ise Sedat dedi. Zeyd'in 9 Sedat'ın 7 oy aldığı oylamada, Elif gözyaşları içinde Zeyd'in adını söyledi. Diğer yarışmacılar da oyunu verdikten sonra evden gitmesi gereken isim Zeyd olarak belirlendi. Sunucu Öykü Serter, Zeyd'e kapılarının açık olduğunu belirtirken, Elif gözyaşlarına boğuldu ve o anlar sunucu Öykü Serter tarafından "unutulmayacak elemelerden bir tanesi" olarak yorumlanırken Zeyd'e kapılarının açık olacağının da altını çizdi.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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