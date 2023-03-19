Kısmetse Olur'da ifşa bombardımanı! O yarışmacının iç çamaşırlı görüntüleri yayınlandı: Görenler dövmesinden hemen tanıdı!







O YARIŞMACININ GÖRÜNTÜLERİ HERKESİ ŞAŞIRTTI







Kısmetse Olur Aşkın Gücü programıyla tanınan fenomen isimlerin kaosları bitmiyor. Sosyal medyanın gündemine oturan o yarışmacının ifşa görüntüleri herkesi şoke etti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.YoTube platformunda yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programındaki birçok yarışmacının sık sık ifşası çıkmaya devam ediyor. Son olarak yarışmacı Simge Nur Erkoç'un gece kulübünde dans ederken yayınlanan görüntüleri herkesi şaşırttı. Simge Nur Erkoç geçtiğimiz günlerde kendisi ile ilgili kötü koktuğu iddia edilen bir tweeti beğenerek güdeme gelen Şeydanur ile ilgili ağır sözler yazmıştı. Simge Nur Şeydanur için şu sözleri paylaştı;'Hala yayındasın son bir şey söyleyeceğim. O Şeyda Twitter'da benimle ilgili kötü tweetleri beğeniyormuş. Düne kadar dibimden ayrılmayıp her dakika buluşmak, dışarıda da içeride de hep yanımda olmak isteyen insan bunları yaptı. Önce gidip kendi pisliğini temizle. Üzerine bir şey alıp ses odalarına gidip tweet beğensin. Rezil.' Simge Nur yarışmaya geldikten sonra Sedat ve Bilekle aşk yaşamak istediğini söylemiş ancak başarılı olamamıştı. Simge Nur Erkoç'un bir gece kulübünde dans ettiği fotoğraflarının sosyal medyada gündem olmasıyla birlikte açıklama yapan Simge Nur Erkoç şu sözleri paylaştı; 'Bunlar neye göre ve kime göre ifşa? Dans eğitimi aldığımı ve dans ettiğimi söylemiştim. Bu durumu bilmeyenler bu görüntülere ifşa diyor. O günlerden fotoğraf ve video ben kendim de paylaşabilirim.' Birçok insan Simge Nur'u Elif'e kapalı giyinmesini söylediği için de eleştirdi.