Kısmetse Olur'da kanlı bıçaklı, dışarda aşk böcekleri! O isimler dışarda fena yakalandı! Yapım ekibi affetmedi













YouTube platformunda yayınlanan bir yarışma programı olan "Kısmetse Olur"da izleyiciler arasında çok popüler olmuştu. Ancak, programda iki yarışmacı arasında gizli bir aşk ilişkisi olduğu ortaya çıktı ve izleyiciler arasında sürpriz yaratmıştır. Programda yaşanacak olaylar ve sonuçlar hakkında henüz bilgi yok ancak izleyiciler merakla beklemektedir. "Kısmetse Olur" adlı yarışma programında, 9 damat adayı ve 9 gelin adayı bir arada yaşıyorlar. Programda hem aşklar hem de rekabetler, kavgalar ve hırslar sürekli devam ediyor. İzleyiciler, programda yaşanan aşklar, rekabetler, kavgalar ve hırslar konusunda merakla takip ediyorlar. Programda yaşanan tüm gelişmeler, izleyiciler tarafından büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Programın devamını merakla bekliyorlar."Kısmetse Olur" Yarışma boyunca, adaylar arasında aşk, rekabet ve hırs gibi duygular yaşanıyor. Bu arada, yarışmada favori olarak görülen Erhan ve Yaren çiftinin arasının bozulması haberlerde dikkat çekiyor. Erhan, programın dışında başka bir gelin adayı ile görüşmekte olduğu ortaya çıktı ve bu durum hayranlarını şoka uğrattı. İkili sonunda ayrılma kararı aldı. Kısmetse Olur yarışmasının sevilen gelin adaylarından biri olan Yaren, Erhan'ın program dışında görüştüğü Şeydanur ile ilgili söylentiler karşısında öfke krizleri geçirecek. Erhan ve Şeydanur'un yarışma dışında sürekli bir araya geliyor olmaları, Yaren'i oldukça rahatsız edecek. Yarışma boyunca favori çift olarak görülen Erhan ve Yaren arasında yaşanan bu olaylar, hayranlarını şaşkınlığa uğratacak. Bu olayların ardından Erhan ve Şeydanur'un bir aşk yaşamaya başlayacağı konuşuluyor.