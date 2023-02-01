Kısmetse Olur'da Öykü Serter depremi! Sunucu apar topar yollandı













Sosyal medyadan gelen yoğun istek üzerine Youtube üzerinden yeniden başlayan program Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde şok edici gelişme! Youtube'da en çok izlenen program olan "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü"nin sunucusu Öykü Serter'in sunuculuktan ayrılacağı iddia ediliyor. Her bölümüyle sevilen programda sunucu değişikliği gündeme geldi ve kimin sunucu olacağı merak konusu oldu. Önceki sezonu Seda Akgül sunmuş ve Aşkın Gücü versiyonunu Öykü Serter sunmuştu.Öykü Serter "Ben hiçbir zaman izdivaç programı sunmadım. Bence önemli bir duruş. Herkes para kazanırken ben niye oturdum evde?" dedi. Seda Akgül de "O programda tek sahte olmayan vicdanlı unsur bendim. İnsanların duyguları ile oynamak günah" dedi. Seda Akgül'ün yapacağı açıklamalar ve Öykü Serter'in neden ayrılacağı hala merak konusudur.Ünlü sunucu Öykü Serter, yıllardır ekranlarda olmayan bir isimdi ve Kısmetse Olur programı ile kariyerine dönüş yaptı. İlk kez evlilik programı sunmak için Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında çalışmıştı. Ancak, eski bir video ortaya çıktı ve videoda Öykü Serter, izdivaç programını sunmamayı tercih ettiğini ve bu bir duruşun önemi olduğunu belirtti. 9 kadın ve 9 erkek yarışmacının yer aldığı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, sunucu Öykü Serter'in varlığıyla güncel kalmıştı. Şimdi ise Öykü Serter'in Kısmetse Olur'dan ayrılacağı hakkında iddialar mevcut. Neden ayrılacağı ve yeni sunucunun kim olacağı konuşuluyor.Programın ilk sezonunu sunan Seda Akgül'ün Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'de olmaması seyircileri üzmüştür. Öykü Serter'in ise, "Ben izdivaç programı sunmadım, bu önemli bir duruş. Bir şeylerin bir karşılığı olmalı" şeklindeki açıklaması eleştiri ve yorumların hedefi olmuştur. Seda Akgül daha sonra programdaki tek samimi ve vicdanlı rol olduğunu iddia etmiş perde arkası hakkında bilgisi olmadığının altını çizmiştir. "İnsanların duyguları ile oynamak günah" şeklinde açıklama yaptı. Aynı zamanda, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün 2. sezon için kendisine sunuculuk teklif edildiği konuşuluyor.