Kısmetse Olur'da şaşkına çeviren ayrılık! Evlenirler deniliyordu: Yarışmacı 'görmek istemiyorum' diyerek ayrılığı duyurdu!

Televizyonda beş yıl aradan sonra yeniden başlayan Kısmetse Olur, bu kez YouTube üzerinden yayınlanarak geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Evlilik yarışmasının yeni bölümleri seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle beklenirken, son dakika bir gelişme yaşandı.
KISMETSE OLUR'UN FAVORİ ÇİFTİ AYRILDI
TWİTTER'DA DUYURDU
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yarışmacılarından Erhan, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla ilişkisinde yaşanan sorunlara açıklık getirdi:
"Tam istediğiniz oldu" ifadesini kullanarak tepki gösteren Erhan, son olarak "Arkadaşlar siz şaka mısınız? Ortada Eryar yok. Çıkartmam normal değil mi? Takipten çıktım diye olanlara bak. Herkes birbirine sallıyor. Aferim size çok iyi gidiyoruz böyle devam tam istediğiniz oldu" şeklinde konuştu. Bu tweetlerle çiftin ayrıldığı ortaya çıkmış oldu.