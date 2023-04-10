TV Programları
10 Nisan 2023 - 15:15

Kısmetse Olur'da şaşkına çeviren ayrılık! Evlenirler deniliyordu: Yarışmacı 'görmek istemiyorum' diyerek ayrılığı duyurdu!

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adlı televizyon programı her geçen gün artan bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Her bölümünde sürpriz gelişmelerin yaşandığı evlilik programıyla ilgili son olarak bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte o yarışmacıların sürpriz ayrılığı...

TV Programları
10 Nisan 2023 - 15:15
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Kısmetse Olur'da şaşkına çeviren ayrılık! Evlenirler deniliyordu: Yarışmacı 'görmek istemiyorum' diyerek ayrılığı duyurdu!


Televizyonda beş yıl aradan sonra yeniden başlayan Kısmetse Olur, bu kez YouTube üzerinden yayınlanarak geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Evlilik yarışmasının yeni bölümleri seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle beklenirken, son dakika bir gelişme yaşandı.

KISMETSE OLUR'UN FAVORİ ÇİFTİ AYRILDI

kısmetse olur

Programda çift olan Erhan ve Yaren'ın attığı bir tweet, ortalığı karıştırdı. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adlı sevilen yarışmada bir süredir birlikte olan çift, izleyiciler tarafından en çok sevilen çiftler arasındaydı. Ancak son zamanlarda ilişkilerinde dargın barışık bir hal almıştı. Son olarak çiftin ayrıldığı ortaya çıktı.

TWİTTER'DA DUYURDU



eryar

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yarışmacılarından Erhan, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla ilişkisinde yaşanan sorunlara açıklık getirdi:

eryar

"Tam istediğiniz oldu" ifadesini kullanarak tepki gösteren Erhan, son olarak "Arkadaşlar siz şaka mısınız? Ortada Eryar yok. Çıkartmam normal değil mi? Takipten çıktım diye olanlara bak. Herkes birbirine sallıyor. Aferim size çok iyi gidiyoruz böyle devam tam istediğiniz oldu" şeklinde konuştu. Bu tweetlerle çiftin ayrıldığı ortaya çıkmış oldu.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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