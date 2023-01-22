Kısmetse Olur'da Şeydanur'un başı belada! Öyle bir laf etti ki bin pişman oldu: Apar topar kapı dışarı ettiler! Meğer hepsi...







KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ'NDE BÜYÜK İFŞA! ŞEYDANUR ÖYKÜ SERTER'İN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA TÜM SIRLARI ORTAYA DÖKTÜ!











Kısmetse Olur, uzun bir aradan sonra yeniden başlamış ve tartışmaların şiddeti arttı. Gelin adayı Şeydanur Tunç'un 25. bölümde ağzından kaçan "kurgu" gafı nedeniyle yetkililer bölümü kaldırmış. Ancak ne Şeydanur Tunç ne de program yetkilileri kurgu iddiasını doğrulamış veya yalanlamış. Kısmetse Olur gerçekten kurgu mu? Bu sorunun yanıtı henüz bilinmiyor.Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışması, uzun bir aradan sonra yeniden izleyicisi ile buluşmuş ve programın gerçekliği hakkında tartışmalar yaşanmıştır. Yarışmacılar ve eski sunucular programın kurgu olduğunu iddia etmişlerdir, ancak programda gerçekleşen evlilikler ve doğan bebekler bu iddiaların yanlış olduğunu göstermektedir. Ayrıca yarışmacı Şeydanur Tunç'un 25. bölümde ağzından kaçan "kurgu" gafı nedeniyle bölüm kaldırılmıştır. Ancak yapımcılar kurgu iddiasını doğrulamış veya yalanlamış değildir. Bu nedenle gerçekliği hakkında net bir yanıt vermek mümkün değildir.