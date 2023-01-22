Kısmetse Olur, uzun bir aradan sonra yeniden başlamış ve tartışmaların şiddeti arttı. Gelin adayı Şeydanur Tunç'un 25. bölümde ağzından kaçan "kurgu" gafı nedeniyle yetkililer bölümü kaldırmış. Ancak ne Şeydanur Tunç ne de program yetkilileri kurgu iddiasını doğrulamış veya yalanlamış. Kısmetse Olur gerçekten kurgu mu? Bu sorunun yanıtı henüz bilinmiyor.
MAGAZİN
22 Ocak 2023 - 01:52
Kısmetse Olur'da Şeydanur'un başı belada! Öyle bir laf etti ki bin pişman oldu: Apar topar kapı dışarı ettiler! Meğer hepsi...
Kısmetse Olur, uzun bir aradan sonra yeniden başlamış ve tartışmaların şiddeti arttı. Gelin adayı Şeydanur Tunç'un 25. bölümde ağzından kaçan "kurgu" gafı nedeniyle yetkililer bölümü kaldırmış. Ancak ne Şeydanur Tunç ne de program yetkilileri kurgu iddiasını doğrulamış veya yalanlamış. Kısmetse Olur gerçekten kurgu mu? Bu sorunun yanıtı henüz bilinmiyor.
MAGAZİN
22 Ocak 2023 - 01:52