Kısmetse Olur'da şok eden yakınlaşma! Yarışmacılar dudak dudağa geldi: 'Yarışmaları karıştırmışlar!'













"Kısmetse Olur" programı, 2017 yılında ülkemizde yasaklanan evlilik programları nedeniyle yayından kaldırılmıştı. Ancak, geniş bir hayran kitlesine sahip olan yarışma, geçtiğimiz Aralık ayında yeniden başladı. Yeni formatıyla sevenlerine kavuştu ve haftanın altı günü Youtube üzerinden yayınlanıyor. 9 gelin ve 9 damat adayı, hayatlarının aşkını aramaktadır ve program sürekli gündemde kalır. TikTok fenomeni Aybüke, Kısmetse Olur evinde yaşadığı ilişki nedeniyle öne çıkar ve kavga ve tartışmaların merkezindedir. Aybüke ve Tolga, Kısmetse Olur yarışmasında sevgilerini açıklayarak ilk çift olarak biliniyorlar ve geniş bir hayran kitlesi bulunur. Tolga ile inişli çıkışlı bir aşk yaşayan Aybüke, sosyal medyayı da aktif kullanmaktadır.Aybüke ve Tolga çifti son günlerde rezillik yaftasıyla konuşuluyor. Yarışmada en çok konuşulan isimlerden Tolga Kandemir yarışmanın ilk günlerinden itibaren cinsel içerikli paylaşımları çok konuşulmuştu. İkilinin yarışmada aşk yaşarken aşırı samimi halleri sosyal medyada skandal oldu."Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" adlı evlilik yarışmasında TikTok fenomeni Aybüke Çangal ile aşk yaşayan Tolga Kandemir, daha önce FOX TV ekranlarında yayınlanan bir dizide oynamışlar. Tolga Kandemir, aynı zamanda bazı reklam filmlerinde de rol almış. Aslen İzmitli olan Tolga, İstanbul'da yaşıyor.Tolga Kandemir, Burcu Özberk ve İlhan Şen'in başrollerinde olduğu "Aşk Mantık İntikam" adlı dizide FOX TV ekranlarında rol almış... Twitter'da birçok kullanıcının Tolga'nın eski flört olduğunu iddia etmesi, Tolga ile ilgili dedikoduları artırdı.