MEDYA
29 Nisan 2023 - 22:00

Kısmetse Olur ekibinde çalışanlar parayı kırdı! Aylık kazançlarına inanamayacaksınız

Kısmetse Olur yapım ekibinin aylık kazancının açıklanması, sosyal medyada konuşuluyor. Yapım ekibinin aylık ortalama 25 ila 50 milyon TL kazandığı iddiaları dolaşıyor.

MEDYA
29 Nisan 2023 - 22:00
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Kısmetse Olur ekibinde çalışanlar parayı kırdı! Aylık kazançlarına inanamayacaksınız

Kısmetse Olur yapım ekibinin yüksek kazancı tartışılıyor



Evlilik programı Kısmetse Olur, 5 yıl aradan sonra yeniden yayına başladı. Sunuculuğunu Öykü Serter'in yaptığı program ilgiyle karşılandı. Son günlerde sosyal medya, programın yapım ekibinin aylık kazancına ilişkin iddialarla çalkalanıyor. YouTube platformunda yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, son günlerde internette yapım ekibinin aylık ortalama 25 ila 50 milyon TL kazandığı iddiaları dolaşıyor. Buna ek olarak, daha önceki söylentiler arasında da yarışmacıların 20,000 ile 30,000 TL arasında değişen maaşlar aldıkları vardı. 

Öykü Serter'in Kısmetse Olur için aldığı maaş merak uyandırdı



Öykü Serter'in Kısmetse Olur için aldığı maaş merak uyandırdı

Öykü Serter'in Kısmetse Olur'dan haftada 10,000 TL, ayda 40,000 TL kadar kazandığı iddiaları dolaştı. Serter'in maaşının ortaya çıkması sosyal medyada yorum yağmuruna yol açtı.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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