MEDYA
29 Nisan 2023 - 22:00
Kısmetse Olur ekibinde çalışanlar parayı kırdı! Aylık kazançlarına inanamayacaksınız
Kısmetse Olur yapım ekibinin aylık kazancının açıklanması, sosyal medyada konuşuluyor. Yapım ekibinin aylık ortalama 25 ila 50 milyon TL kazandığı iddiaları dolaşıyor.
MEDYA
29 Nisan 2023 - 22:00
Kısmetse Olur yapım ekibinin yüksek kazancı tartışılıyorÖykü Serter'in Kısmetse Olur'dan haftada 10,000 TL, ayda 40,000 TL kadar kazandığı iddiaları dolaştı. Serter'in maaşının ortaya çıkması sosyal medyada yorum yağmuruna yol açtı.
EDİTÖR