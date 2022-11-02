Kısmetse Olur ekranlara geri dönüyor! Kısmetse Olur başvurusu nereden, nasıl yapılır?

2014 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur yarışma programının ekranlara geri döneceği iddia edildi. Üzerinden yıllar geçse dahi hala geniş bir izleyici kitlesi bulunan Kısmetse Olur yarışmasının yeniden başlayacağı haberi sevenlerini heyecanlandırdı. Yarışmada geçen replikler, damga vuran yarışmacılar dahi yıllar sonra hala konuşuluyor. İşte Kısmetse Olur ile ilgili detaylar… Kısmetse Olur yeniden başlıyor! Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasında kadın ve erkekler ayrı evlerde kalarak birbirlerine talip oluyor ve aşk yaşamaya başlıyorlardı. Ayça, Emre, Nur, Batuhan, Cansel ve Eser çifti gibi daha birçok çift bu yarışmada ünlü olmuş ve uzun süre birlikte olmuşlardı. Hatta yarışmanın birincisi olan Nur ve Batuhan evlenmiş ve bu evliliklerinden bir çocukları olmuştu. Hafta içi her gün yayınlanan Kısmetse Olur yarışması uzun bir aranın ardından geri dönüyor. Sosyal medyada sıkça Kısmetse Olur görüntülerinin paylaşılmasını fırsat bilen yapımcılar, yarışmanın yeni sezonunu çekmek için kolları sıvadı. Fenomen yarışma programı Kısmetse Olur, bu kez televizyon ekranlarında değil dijital platformda yayınlanacak. Çünkü hükümet tarafından televizyonda izdivaç programlarının yayınlanması yasaklanmıştı. Bu nedenle yönünü dijital platformlara çeviren program kendine yeni bir yer de buldu. Kısmetse Olur başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Kısmetse Olur yarışmasının yeni sezonu, yeni dijital platformlardan biri olan “ Başlat “ta yayınlanacak. Başlat’ın resmi internet sitesinde Kısmetse Olur’un başvuru formu çoktan yayınlandı bile. Programa ilgi gösteren kişiler, başvurularını tamamlayarak platformdan gelecek haberi bekliyor. Kısmetse Olur sevenlerine ise bu kış izleyecek yeni bir yapım çıktı. Kısmetse Olur yarışmasına başvuru yapmak için baslatbasvuru.com adresine girerek başvurunuzu iletebilirsiniz.