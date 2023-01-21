Kısmetse Olur Erhan estetikte Cansel'le yarıştı! Meğer bu hali gerçek değilmiş: Eski halini yolda gören tanımaz













9 kadın ve 9 erkek yarışmacının yer aldığı Kısmetse Olur yarışması; Haftanın 6 günü ekranlara geliyor ve izlenme rekorları kırıyor. Yarışmacılar birbirleriyle bir yarışmada tanışmış ve bir aşk ilişkisine doğru yola çıkmışlardı. Şimdiye kadar; Erhan ile Yaren, Cansel ile Oğulcan, Aybüke ile Tolga, Erol ile Yeliz birbirlerine aşklarını ilan eden çiftlerdi. Yarışmanın isimlerinden Erhan'ın estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı. İşte detaylar...Kısmetse Olur yarışmasına gerçek aşkı bulmak için geldiğini ifade eden Erhan, elmas işiyle uğraştığını ve manken olduğunu iddia etti. Doya Doya Moda ve İşte Benim Stilim gibi yarışmalarda boy gösteren şov isimlerinden Erhan Saffar'ın geçtiğimiz günlerde soyadını değiştirdiği ortaya çıktı. Kısmetse Olur yarışmasında artık Yaren'e aşık olan Erhan'ın eski görüntüsü ağızları açık bıraktı. Detaylar burada…Kısmetse Olur’a yönelik açılan sosyal medya hesaplarından birisi Erhan Saffar hakkında bir açıklama yaparak herkesi şok etti. Erhan Saffar'ın burnunun kenarlarına dolgu yaptırdığı ve bu sayede daha sağlıklı bir cilde sahip olduğu öğrenildi. Yüzünün hemen her yerinde görülen estetiği Cansel Ayanoğlu'na benzetilen Erhan Saffar, herkesi şok uğrattı. Birçok kişi "Cansel kadar doğalsın Erhan!" Yorumu yapıyor! Çoğu kişiyi şaşkınlığa uğratan Erhan Saffar yarışmada estetiği olmadığını açıkladı. Erhan Saffar'ın eski halini görenler tanımakta güçlük çekti.