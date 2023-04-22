Kısmetse Olur evinde deprem! En sevilen çift yarışmadan ayrıldı: Öykü Serter açıkladı







OĞULCAN VE CANSEL PROGRAMDAN AYRILDI MI?





SÖZLEŞME ŞARTLARI AĞIR GELDİ







Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı, son dönemde çiftler ve adaylar arasında yaşanan değişimlerle gündemde. Aybüke ve Tolga gibi evin popüler çiftlerinden birinin programdaki strese dayanamayarak ayrılması ve sonrasında diskalifiye edildiğinin Öykü Serter tarafından açıklanması gibi sürpriz gelişmeler yaşandı. Programda her bölümde farklı olayların meydana gelmesi, başlangıçtan şimdiki döneme kadar önemli değişimlerin olduğunu gösteriyor.Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen iddiaya göre, Kısmetse Olur'un ilk ve gözde çiftlerinden olan Cansel ve Oğulcan programdan ayrıldı. Yasin Özbek'in haberine göre, ikili evdeki strese ve dayatmalara dayanamayarak resti çekip, havaalanında soluğu almış. Yüksek ihtimalle tatile gidecekleri söylenen Cansel ve Oğulcan'ın, yapımcının "Evlenecekseniz sizi birinci yapacağız" vaadini kabul etmelerine rağmen, zorlu şartları olan sözleşmeyi kabul etmedikleri ifade edildi. Bu olay, programda Aybüke ve Tolga'nın yaşadığı benzer bir durumu hatırlatarak, Kısmetse Olur'un son dönemdeki değişimlerine bir yenisi olarak eklenmiş oldu.Sosyal medyada yer alan iddialara göre, Cansel ve Oğulcan'ın programdan ayrılma sebepleri ile ilgili bazı ayrıntılar ortaya çıktı. İkili, programın içerisinde yer alan sözleşmenin bazı maddelerini kabul etmeme kararı almış. Sözleşmede, boşanmama, çocuk yapmama, program hakkında konuşmama ve maddi gelir elde edebilecekleri işlere katılmama gibi şartların yer aldığı iddia ediliyor. Bunun yanı sıra, iddialara göre Cansel'in evde yaşanan bir tartışma sonucu tekrar sarı kart alması ve diskalifiye edilmesi üzerine, Oğulcan'ın da programdan ayrıldığı söyleniyor. Çiftin yakın kaynaklara, "Program olsa da olmasa da birbirimizi seviyoruz, programa ihtiyacımız yok" dediği ileri sürülmüş. Bu gelişmeler, Cansel ve Oğulcan'ın Kısmetse Olur'dan ayrılma sebepleri konusunda yeni bir perspektif sunuyor ve çiftin kararının programın sözleşmesi ve yaşanan tartışmalarla ilgili olduğu iddiaları dikkat çekiyor.