Kısmetse Olur evinde göz göre göre şiddet uyguladı! Yeliz ve Erol birbirine girdi: Erol'un o hareketi sonrası yaka paça dışarı atıldı!













Kısmetse Olur'da bir küs bir barışık devam eden Erol ve Yeliz ikilisinin arasında şiddet gündeme gelirken izleyiciler tepkilerini gösterdi. Erol'un Yeliz'in boynundaki kolyeyi koparmasına 'Bu resmen kadına şiddet' yorumları yapıldı. Erol ve Yeliz ikilisi güzel uyum yakalarken gün geçtikçe evin popüler çifti haline geldiler. Erol'un kıskançlıklarından ötürü ilişkide sular durulmaz hale gelirken hırçınlıklar başladı. Yeliz, Erol hakkında program da farklı dışarıda farklı davrandığını iddia ederken mesajlar ortaya çıktı.Kısmetse Olur'da ilk çiftlerden olan Erol ve Yeliz ikilisinin arasında ipler tamamen koparken gece hayatının tanınan ismi olan Erol ise sosyal medya üzerinden ifşalanmaya başladı. İfşalayan kişiler arasında sosyal medya fenomeni Hakan Kakız yer alırken Yeliz bu duruma karşılık olarak 'Allah beni kurtarmış' yorumlarında bulundu. Bunların üzerine eve yeni damat adayı dahil olurken Yeliz arasında yakınlaşmalar yaşandı. Çağrı ile yakınlaşma yaşayan Yeliz'in Erol'u kıskandırmak adına bunları yaptığı ortaya çıktı. Yeliz ve Erol ikilisi ne olursa olsun birbirlerinden kopamadıklarını anlayarak Erol'un hazırladığı sürpriz ile ilişkileri farklı bir seviyeye yükseldi. görenler evlilik teklifi sanarken Erol'un yüzük ve kolye alması herkesten takdir gördü. İlişkileri resmiyet kazanırken bu uzun sürmedi ve ikili arasında kavgalar başladı. Yüzüğü takalı henüz 3 gün olurken sinir krizleri havada uçuşup aynı zamanda tepkiler büyüdü.Yaşanan tartışmalar üzerine Erol, Yeliz'e verdiği yüzü geri isteyerek üzerinde zıplayarak hırsını almaya çalıştı. Bunun üzerine ise Yeliz'in boynunda ki kolyeyi kopartarak fırlatması izleyici tarafından şiddet yorumlarını beraberinde getirdi.