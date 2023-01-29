Kısmetse Olur evinde yarışmacılar sınır tanımadı! Neredeyse çırılçıplak kamera karşısına geçti! O hareketleri izleyenleri çıldırttı







KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ







YouTube platformu üzerinden 6 gün yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı ile ilgili insanların şikayetleri devam ediyor. Peki bazı insanlar programın neden yayından kaldırılmasını istiyor? Tüm detaylar haberimizden ulaşabilirsiniz.Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı yayınlandığı günden itibaren binlerce insan tarafından merakla takip ediliyor. 6 gün yayınlanan programda yer alan 25 yaşındaki Şeydanur birçok damat adayının dikkatini çekmeye devam ediyor.Şeydanur'un program esnasında bir damat adayı ile görüşürken giydiği elbiseden göğüslerinin ortaya çıkması ve teknik ekibin bu duruma hiç el atmadan programı direkt olarak yayınlamış olması izleyiciler tarafından çok eleştirildi.