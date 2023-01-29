MAGAZİN
29 Ocak 2023 - 13:30

Kısmetse Olur evinde yarışmacılar sınır tanımadı! Neredeyse çırılçıplak kamera karşısına geçti! O hareketleri izleyenleri çıldırttı

Fenomen programlardan biri olan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı insanları şaşırtmaya devam ediyor. Peki vatandaşlar neden Kısmetse Olur'un yayından kaldırılmasını istedi? Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
29 Ocak 2023 - 13:30
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Kısmetse Olur evinde yarışmacılar sınır tanımadı! Neredeyse çırılçıplak kamera karşısına geçti! O hareketleri izleyenleri çıldırttı


YouTube platformu üzerinden 6 gün yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı ile ilgili insanların şikayetleri devam ediyor. Peki bazı insanlar programın neden yayından kaldırılmasını istiyor? Tüm detaylar haberimizden ulaşabilirsiniz.

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı yayınlandığı günden itibaren binlerce insan tarafından merakla takip ediliyor. 6 gün yayınlanan programda yer alan 25 yaşındaki Şeydanur birçok damat adayının dikkatini çekmeye devam ediyor.



Kısmetse Olur Aşkın Gücü Şeydanur

 Şeydanur'un program esnasında bir damat adayı ile görüşürken giydiği elbiseden göğüslerinin ortaya çıkması ve teknik ekibin bu duruma hiç el atmadan programı direkt olarak yayınlamış olması izleyiciler tarafından çok eleştirildi. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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