Kısmetse Olur evinden evlilik sinyalleri! Cansel ve Oğulcan çiftinden evlilik kararı geldi! Gelinlik ve damatlıklar hazırlandı













Youtube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde heyecanlı bölümler yaşanırken ilk zamandan bugüne kadar devam eden Oğulcan ve Cansel çifti favori haline geldi. Sosyal medya üzerinden fazlasıyla sevenleri olan çifte düğün yolları gözüktü. Cansel'in sosyal medya üzerinden gelinlikli paylaşımı evlilik mi var? sorusunu araştırmaya başladı. Kısmetse Olur Cansel ve Oğulcan evleniyor mu?Programın iddialı gelin adaylarından olan Cansel Ayanoğlu gelinlik giyerek kamera karşısına geçti. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Cansel'in yanı sıra Oğulcan ise damatlık giyerek poz verdi. İkilinin bu halleri sosyal medyayı salladı.Sosyal medya üzerinden evlendiler mi, ne zaman evleniyorlar, Kısmetse Olur final mi yapacak? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Yüz binlerce kişinin merak ettiği Oğulcan ve Cansel evleniyor mu? sorusuna yanıt ileri ki bölümlerde ortaya çıkacak.