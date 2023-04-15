MAGAZİN
15 Nisan 2023 - 11:45

Kısmetse Olur evinden evlilik sinyalleri! Cansel ve Oğulcan çiftinden evlilik kararı geldi! Gelinlik ve damatlıklar hazırlandı

Uzun aradan sonra izleyici karşısına geri dönen Kısmetse Olur'un popüler çift Oğulcan ve Cansel'den beklenmedik atak geldi. Cansel'in gelinlik giyerek paylaşım yapması akıllara evlilik sorularını getirdi. Cansel Ayanoğlu'nun gelinlikli fotoğrafları sosyal medyayı ikiye böldü.

MAGAZİN
15 Nisan 2023 - 11:45
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Kısmetse Olur evinden evlilik sinyalleri! Cansel ve Oğulcan çiftinden evlilik kararı geldi! Gelinlik ve damatlıklar hazırlandı


Youtube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde heyecanlı bölümler yaşanırken ilk zamandan bugüne kadar devam eden Oğulcan ve Cansel çifti favori haline geldi. Sosyal medya üzerinden fazlasıyla sevenleri olan çifte düğün yolları gözüktü. Cansel'in sosyal medya üzerinden gelinlikli paylaşımı evlilik mi var? sorusunu araştırmaya başladı. Kısmetse Olur Cansel ve Oğulcan evleniyor mu?

Kısmetse Olur da evlilik kararı



Programın iddialı gelin adaylarından olan Cansel Ayanoğlu gelinlik giyerek kamera karşısına geçti. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Cansel'in yanı sıra Oğulcan ise damatlık giyerek poz verdi. İkilinin bu halleri sosyal medyayı salladı.

Canse Ayanoğlu evleniyor

Sosyal medya üzerinden evlendiler mi, ne zaman evleniyorlar, Kısmetse Olur final mi yapacak? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Yüz binlerce kişinin merak ettiği Oğulcan ve Cansel evleniyor mu? sorusuna yanıt ileri ki bölümlerde ortaya çıkacak. 

Oğulcan evleniyor

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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