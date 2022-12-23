MAGAZİN
23 Aralık 2022 - 13:51

Kısmetse Olur fenomeninden cesur yatak paylaşımı

Kısmetse Olur ile büyük bir hayran kitlesi yakalayan Cansel Çördük sosyal medyada gündem oldu…

MAGAZİN
23 Aralık 2022 - 13:51
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Kısmetse Olur fenomeninden cesur yatak paylaşımı


Yayınlandığı dönemin reyting rekorları kıran programı Kısmetse Olur’un fenomen yarışmacısı Cansel Çördük yarışma sonrası hayallerine kavuşmuştu. Eser West ile yaşadığı aşk ile büyük bir hayran kitlesi yakalayan genç kadın yarışma sonrası sevgilisinden ayrılmıştı. Amerika’ya yerleşen ve şarkıcılık yapmaya başlayan Cansel Çördük sosyal medya fenomenlerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkat çeken Cansel Çördük bu durumdan bir hayli mutlu. Cansel Çördük

Cesur paylaşımları ilgi odağı 

Cansel Çördük yaşadığı renkli hayatı sık sık takipçileri ile paylaşıyor. Cesur kıyafetleri ve seksi pozları ile sık sık gündem olan Cansel Çördük’ün son paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü. Yeni yıl yaklaşırken Noel anne kostümü ile yatakta video çeken Cansel Çördük’ün paylaşımı bir anda gündeme oturdu. Videoya beğeni ve yorum yağarken bir kesimde bunun artık abartı olduğunu konuşmaya başladı. Cansel Çördük paylaşımıyla günün en çok konuşulan isimlerinden oldu. Cansel Çördük



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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