Yayınlandığı dönemin reyting rekorları kıran programı Kısmetse Olur’un fenomen yarışmacısı Cansel Çördük yarışma sonrası hayallerine kavuşmuştu. Eser West ile yaşadığı aşk ile büyük bir hayran kitlesi yakalayan genç kadın yarışma sonrası sevgilisinden ayrılmıştı. Amerika’ya yerleşen ve şarkıcılık yapmaya başlayan Cansel Çördük sosyal medya fenomenlerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkat çeken Cansel Çördük bu durumdan bir hayli mutlu.
MAGAZİN
23 Aralık 2022 - 13:51
Kısmetse Olur fenomeninden cesur yatak paylaşımı
Kısmetse Olur ile büyük bir hayran kitlesi yakalayan Cansel Çördük sosyal medyada gündem oldu…
MAGAZİN
23 Aralık 2022 - 13:51
EDİTÖR