Kısmetse Olur finalinde bu çiftler gelinlik ve damatlık giyecek! Kulis bilgisi sızdı







KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ FİNALİSTLERİ







YouTube platformu üzerinde yayınlanmaya başlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı sevenleri tarafından merakla takip ediliyor. İzleyenlerin en çok merak ettiği konular arasında da finale hangi çiftlerin kalacağı yer alıyor. Peki kimler finalde gelinlik ve damatlık giyecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı 9 kadın ve 9 erkek adayla yayınlanmaya başladı. Program kapsamında çiftler birbirleriyle sık sık kaos yaşarken gelinler ve damatlar da kendi aralarında sorun yaşayarak reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü yapım şirketinin çiftlerden birine sunduğu teklif herkesi şaşırttı.Aybüke ve Tolga çiftinin programda tanışması ve çekimlerde olmayacağı düşünülmesi izleyenleri merak ettiriyordu. İddialar arasında çiftin programın finalinde evleneceği de yer alıyordu. Ancak Aybüke ve Tolga çiftinin yarışmadan ayrılmasından sonra yapım şirketinin Cansel ve Oğulcan'a teklif gittiği öğrenildi. Yapılan tekliflere göre Cansel ve Oğulcan program finalinde evlenecek çift olacak. Ancak sosyal medya üzerinde programın izleyicileri bu çifti beğenmediğini dile getiren yorumlarda bulundu. Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasının Haziran ayında final yapması bekleniyor.