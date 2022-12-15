MAGAZİN
15 Aralık 2022 - 18:42

Kısmetse Olur ile tanınan Didem Delen'den program hakkında şoke eden itiraflar

Didem Delen’in yarışma hakkında ki iddiaları çok konuşuldu…

MAGAZİN
15 Aralık 2022 - 18:42
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Kısmetse Olur ile tanınan Didem Delen’den program hakkında şoke eden itiraflar


Yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran Kısmetse Olur yarışması ile tanınan Didem Delen yeni formatıyla tekrar yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü için şoke eden iddialarda bulundu. Sunuculuğunu Öykü Serter’in yaptığı YouTube da yayın hayatına başlayan format için ‘kurgu’ dedi. Didem Delen

Yeni programında eski programını yerdi

Program yayınlandığı dönemin popüler yarışmacısı Didem Delen şimdilerde bir televizyon kanalında sunuculuk yapıyor. Yarışmanın yeni formatında bulunması için teklif geldiğini söyleyen Didem Delen sunuculuğunu yaptığı programı bırakmak istemediği için teklifi geri çevirdiğini söyledi. Kendisine gelen teklifi reddettiği ancak teklif gitmediği halde tekrar formatta olmak için başvuranlar olduğunu söyleyen Didem Delen ‘ünlerini kaybettiler tekrar ünlü olma peşindeler’ diyerek eski yarışmacılara gönderme yapmayı da ihmal etmedi. Yarışmacı olduğu dönemde de programın bir cast çalışması olduğunu başvuru ile değil ajanslardan seçimlerle yapıldığını söyleyen Didem Delen ‘formatı patlatmak gibi olmasın’ diyerek aslında her şeyin kurgu olduğunu ima etti. Didem Delen’in bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Didem Delen



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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