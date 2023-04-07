MAGAZİN
07 Nisan 2023 - 10:15

Kısmetse Olur Melis ile Dilan Polat'ın eşi Engin skandalı! Evli sevgilisiyle saç baş girişmişti: Kaosun büyüğü ortaya çıktı!

Bir zamanların gözde programı Kısmetse Olur'da adını kavgalarıyla duyuran Melis Buse Betkayan uzun zamandır süredir canlı yayında gördüğü şiddet devamında evli sevgilisiyle sosyal medya üzerinden yaşadıklarını anlatırken bu defa Dilan Polat ve Engin Polat olaya katılı. Betkayan'ın Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'a mesaj attığı ortaya çıktı.

MAGAZİN
07 Nisan 2023 - 10:15
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Kısmetse Olur Melis ile Dilan Polat'ın eşi Engin skandalı! Evli sevgilisiyle saç baş girişmişti: Kaosun büyüğü ortaya çıktı!
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Uzun zamandır evli sevgilisi ile olaylar yaşayan Melis Buse Betkayan ve Reşit Bozdağ'dan canlı yayında bomba açıklamalar geldi. Bozdağ'ın Betkayan'ın üzerine yürümesi üzerine küfürler havada uçuşurken bu kayıtlar kısa sürede sosyal medya üzerinden yayıldı.

Melis buse betkayan ve reşit bozdağ

MELİS BUSE BETKAYAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA



Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalar gündeme damgasını vururken sevgilisi tarafından darp edilip evinin basıldığını söyledi. Reşit Bozdağ isimli fenomen ile beraberlikleri sonlandırılırken Betkayan, yaşadığı şiddeti kanıtlarıyla paylaştı.

Melis buse betkayan

POLİS YARDIMI GECİKMEDİ

Reşit Bozdağ isimli fenomen ile yollarını ayıran Betkayan, sosyal medya hesabından uzun mesajlar atarak olayı anlattı. Bozdağ'ın telefonunu ele geçirerek instagram üzerinden herkesi takipten çıkmış bazı kişileri de engellemiş olduğunu söylerken kendisiyle hukuki sürecin başladığını belirtti.

Sürekli ayrılıp barışan çift son ayrılıklarında Bozdağ açtı ağzını yumdu gözünü. Tiktok üzerinden canlı yayın açan Bozdağ, Betkayan'ın üniversitede cinsel istismara uğradığını açıkladı. Melis bu iddiaları kabul ederken başıma bir olay geldi güvendim anlattım sana. Senin kızlarının başına gelse ne hissederdin? yorumunda bulundu. Bunların üzerine fenomen Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'a Melis'in mesajlar attığı iddiaları gündemi salladı. Betkayan bu duruma karşılık sessizliğini bozdu.

Melis buse betkayan dilan polat olayı

Dilan'ın gaza gelmemesi için uyarılar yapılırken Engin abiyi senin yanında görmedim konuşmadım öyle bir şey olsa Engin abi zaten sana söylerdi. Ben kimsenin kocasını dahil etmiyorum ifadelerini kullandı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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