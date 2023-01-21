Kısmetse Olur Oğulcan fena yakalandı! O mesajları okuyanlar tiksindi: Meğer onu yapmak için para veriyormuş... Cansel tekmeyi basacak!













9 kadın ve 9 erkek yarışmacının yer aldığı yarışmanın her bölümü insanları ekrana kilitliyor. Her bölümde farklı duygular yaşayacağınız program içerisinde olaylar son bulmuyor. Oğulcan Yılmaz geçtiğimiz günlerde sevgilisi Cansel Ayanoğlu'na evlenme teklif etti ve bir tektaş yüzük aldı. Günün kahramanı haline gelen Oğulcan'ın olayı sosyal ağlarda büyük şaşkınlığa neden oldu. İşte detaylar...Kısmetse Olur yarışmasında bir kadına aşık olmak istediğini açıklayarak yarışmaya katılan Oğulcan Yılmaz, 26 yaşında olduğunu ve kuyumcu olduğunu söyledi. Gelin adaylarının en dikkat çeken ismi ise Oğulcan'ın Cansel ile birlikte olduğu ve hatta söz yüzüğü taktığı anlar ekranlarda şaşkınlık yarattı. Cansel'e pırlanta yüzük alan Oğulcan'ın bu hareketi şok etkisi yaratmıştı. Sevgilisine birçok jest yapan Oğulcan Yılmaz'ın ifşası sosyal ağlarda ortalığı karıştırdı.Sosyal ağlarda yayılan dedikodu herkesi şok etti. Oğulcan Yılmaz bir kadına "Görmek için Onlyfans'a üye olmamız mı gerekiyor?" diye sordu. Herkesi şaşkına çeviren bu açıklamanın ardından çok sayıda kullanıcı Cansel'i etiketleyerek durumdan haberdar olmasını istedi. Öte yandan Oğulcan'ın "Geçmişte yaşadıklarım için çok pişmanım" dediği iddia edildi.