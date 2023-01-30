









KISMETSE OLUR OĞULCAN İÇİN İLGİNÇ İDDİALAR







Kısmetse olur Oğulcan meğer çok farklı biriymiş! Cansel gerçekleri öğrenince çılgına dönecek! Sürpriz isim geldi, maskesi düştü... Son zamanların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kısmetse Olur ile ilgili iddialar ortaya atılıyor. En son ise yarışmanın yarışmacılarından biri olan Oğulcan ile ilgili detaylar şaşırttı. Cansel'in Oğulcan hakkındaki bilgileri öğrendikten sonra kaçacağını söyleyenler dahi oldu. İşte o çok merak edilen ayrıntılar. Detaylar haberimizde...Yayınlandığı günden beri çok konuşulan, yarışmacıları ise sürekli sosyal medyanın gündemine oturan, ilgi çekici formatıyla çok fazla izlenen yapımlardan biri olan Kısmetse Olur'un skandalları bitmek bilmiyor. En son yarışmacılardan Oğulcan hakkında iddialar pes dedirtti. Cansel'in bu ayrıntıları öğrendikten sonra Oğulcan'dan kaçacağını söyleyenler oldu. İşte Oğulcan ile ilgili ortaya atılan o iddialar...Kaosun ve entrikanın bitmek bilmediği yarışmada 9 kadın ve 9 erkek olmak üzere toplam 18 yarışmacı yer alıyor. Kısmetse Olur yarışmacılarından Oğulcan'ın annesi Gülseren hanım yarışmaya katıldı. Yarışmaya katılmasıyla iddialı ve ilginç açıklamalarda bulunan Gülseren hanım, oğlu hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu. Oğulcan meğerse pek çok şeyi gizliyormuş. Cansel ile takılan Oğulcan ile ilgili ayrıntıları öğrenince Cansel'in ne tepki vereceği ise merak ediliyor. Cansel ile ilgili kızlar Oğulcan'ın annesi Gülseren hanıma, her gün yarışmaya farklı bir arabayla geldiğini, çantasının 20 bin TL olduğunu söylemişlerdi. Bunu duyan Gülseren hanım aslında gönlünde yatan gelinin Simge olduğunu belirtmişti. Başka açıklamalarda yapan Gülseren Hanım, oğlunun bilindiği gibi kuyumculuk yapmadığını bir kuyumcunun mağazasında çalışan olduğunu söylemişti. Oğulcan'ın mesleğini saklaması sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir çok kişi mesleğini saklamasının hoş olmadığını söyledi.