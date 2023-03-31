Kısmetse Olur Oğulcan ve Sedat'ın yabancı dil ile savaşı! Akıllara o ismi getirdi: İzleyenler ekran karşısında çıldırdı!













Öykü Serter'in sunumuyla YouTube platformunda yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı, her bölümüyle birbirinden ilginç olaylara sahne olmaya devam ediyor. Son bölümlerde sevilen yarışmacılar arasında yaşanan ifşalar, kavgalar ve ayrılıklar, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Programın en sevilen isimlerinden Oğulcan Yılmaz ve Sedat Polat, son bölümde kızlar evine gitmek için kamera karşısına geçti. Ancak ikilinin İngilizce konuşmakta zorlanması, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. İzleyiciler, programın ilk sezon yarışmacısı Adnan'ı hatırlayarak, bu durum karşısında gülümseyerek izlediler.Kısmetse Olur Aşkın Gücü şu anda 90'lı bölümlere gelmiş durumda ve programda üç çift bulunuyor: Elif ve Sedat (ElSed), Oğulcan ve Cansel (OğCAn), Erhan ve Yaren (ErYAr). Her bölümü merakla beklenen bu popüler program, sevilen yarışmacıları ve ilginç olaylarıyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.