Kısmetse Olur Rotinda'nın o görüntüleri başına iş açtı! Saat 05.00'teki görüntü gerçeği ortaya çıkardı







GALATASARAY’IN ESKİ YILDIZ OYUNCUSU SNEJİDER İLE GÖRÜNTÜLENDİ







ÇAPKINLIK GECESİ

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programındaki gelin adayı Rotinda hakkında ortaya atılan bir iddia, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 18 yaşındaki Rotinda, geçtiğimiz yıl Galatasaray'ın eski oyuncusu Wesley Sneijder ile bir gece kulübünde görüntülendiği fotoğrafların ortaya çıkmasıyla olay olmuştu. Bu detay, iddiayı kanıtlar nitelikteydi. Rotinda Kılıç'ın hayatındaki bu gizli buluşma iddiasıyla ilgili merak edilen tüm detaylar ise şöyle...Kısmetse Olur programına yeni adaylar hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü isimli YouTube programında gelin ve damat adayları tanıtılıyor. Yeni gelin adayı Rotinda, güzelliği ile evdeki diğer yarışmacıları etkilemeyi başardı. Henüz 18 yaşında olan Rotinda Kılıç, hem güzelliği hem de tavırları ile dikkat çekti. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'e benzeyen Rotinda'yı gören Kısmetse Olur izleyicileri ise şok oldu. Rotinda Kılıç, güzellik uzmanıdır ve sosyal medyada çıkan bir iddiaya göre, geçtiğimiz yıl Galatasaray'ın eski yıldız oyuncusu Wesley Sneijder ile Kuruçeşme'de eğlence çıkışında saat 05.00'te görüntülendi.Sosyal medyada "Wesley Sneijder'in çapkınlık gecesi" başlığı altında verilen haberlerde, ünlü futbolcunun yanında bulunan güzel kadının Rotinda olduğu iddia edildi. O dönem 17 yaşında olan genç kız, fotoğraflarda görünmek istemedi ve Sneijder'in korumaları gazetecilere müdahale etti. Ancak eski futbolcunun girişimi başarısız oldu ve ikilinin fotoğrafları basına yansıdı. Rotinda Kılıç'ın senelerdir takmış olduğu bir kolye, iddiaların doğruluğunu ortaya çıkardı.