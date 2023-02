Kısmetse Olur Tolga'nın estetiksiz hali olay yarattı! Meğer eski hali bambaşkaymış!

İnternet ortamında yayınlanan tanışma programının yarışmacıları estetiksiz halleriyle dikkat çekti. Estetik ile değişen yarışmacılar hangileri? Detaylar açıklamada.Geçtiğimiz sezonda televizyon ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur Programı bu sezonda da aynı beğeniyi ve ilgiyi topladı. Yarışmacılarıyla gündeme gelen program dikkat çekti. İzleyiciler yarışmadaki kişileri araştırmaya başladı. İnternette arama yapanlar yarışmacıların estetiksiz hallerini görünce olay oldu. Kısmetse Olur'un kurgu olduğu dile getirilirken, izleyicilerin aynı zamanda bu sezon en çok sevdiği isimler arasında sevgilisiyle de gündem yaratan Tolga Kandemir var. Tolga Kandemir'in estetiksiz hali gündem yarattı. burun ameliyatı olduktan sonra daha çok değişen Tolga Kandemir dikkat çekti. Sevgilisi Aybüke Çangal ile olan ilişkileri de olay yaratan Tolga'nın eski ilişkileri de gündem oldu. Eski kız arkadaşlarının sosyal medya üzerinden paylaştıkları olay oldu. Kandemir'in sosyal medyada verdiği müstehcen cevaplar olay yarattı.Aslen İzmitli olan Kandemir 1998 yılında dünyaya gelmiştir. Tolga Kandemir'i birçok yerde görmek mümkün. 2019'da Best Model of Turkey'e katılan ve birinci olan Kandemir daha sonra Best Model of the World yarışmasında ikinci olmuştur. Dizilerde, reklamlarda, sosyal medyada boy gösteren ve dikkat çeken Kandemir aynı zamanda lisanslı basketbol oynamaktadır. Şimdilerde de Kısmetse Olurda yarışan Kandemir programdaki aşkı ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sürekli gündemde.