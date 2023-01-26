Kısmetse Olur Tolga'yı yarışmadan değil, o diziden tanıyormuşuz! Nasıl bugüne kadar fark edilmemiş: Cinsel içerikli mesajları ifşa olmuştu..







CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLARI YAYINLANMIŞTI! KISMETSE OLUR TOLGA BAKIN KİM ÇIKTI! ÜNLÜ DİZİDE...







"Kısmetse Olur" programı, haftanın altı günü ekrana geliyor ve Öykü Serter tarafından sunuluyor. Programda dikkat çeken bir isim olarak Tolga Kandemir de yer alıyor. Ancak, cinsel içerikli mesajlarını ortaya çıkaran Tolga'nın kim olduğu birçok kişi tarafından şaşırtıcı bulundu.Öykü Serter tarafından sunulan "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" programı yayın hayatına devam ediyor. Programda yarışmacı olarak yer alan Tolga Kandemir, daha önce dizi oyunculuğu da yaptığı ortaya çıkmış. Kandemir, ünlü dizi "Burcu Özberk"in başrolünde yer aldığı dizide de rol almış. 1998 yılında doğan Tolga Kandemir, Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde oyuncu olarak boy göstermiştir. Dizide İlhan Şen ve Burcu Özberk gibi oyuncular da yer almıştır.Tolga Kandemir, Ozan ve Esra tarafından planlanan bir kampanyada yer almak için seçilmiş bir mankendir. Dizide Ozan, Tolga Kandemir'in yakışıklılığından dolayı Esra'yı kıskanmıştır. Kandemir, İzmit doğumlu olup, İstanbul'da yaşamaktadır ve lisanslı bir basketbol oyuncusudur. Yarışmada ise Aybüke ile bir ilişki içindedir.