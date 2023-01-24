



















KISMETSE OLUR TUĞÇE'NİN SAÇI BAŞI DAĞILDI

Kısmetse Olur Tuğçe'nin saçı başı dağıldı! Cansel, Elif, Aybüke bir olup... Stüdyo birbirine girdi! Büyük kavganın nedeni 'ayıp be' dedirtti! Bu sene 2. sezonu çekilen Kısmetse Olur yarışması en çok gündem olan yarışmalardan biri olarak yerini koruyor.Yarışma yayınlandığı tarihlerde sosyal medyanın gündemine oturuyor. İlk sezonu Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma bu sene youtube üzerinden yayınlanarak izleyicileri ile buluşuyor. Yarışmada her gün bir skandal oluyor. Bu sefer de bir skandal yeni yarışmacı ile ilgili oldu. Kısmetse Olur Tuğçe'nin başına gelenler. İşte detaylar...Kısmetse Olur yarışması Cumartesi günleri youtube kanalından yayınlanıyor. Yarışmacıya yeni bir yarışmacının dahil olmasıyla ortalık iyice kızıştı. Entrikalar, kaos, kavgalar derken yarışma kendini izlettirmeyi başarıyor. Şimdi de yarışmaya damgasını yeni bir şey vurdu. Yarışmada yeni yarışmacı Tuğçe, Sedat'a talip olduğunu açıklaması üzerine ortalık karıştı. İşte diğer ayrıntılar... Tuğçe Aleyna geçtiğimiz günlerde Kısmetse Olur programından elenmişti daha sonra erkeklerin oylamalarıyla tekrar yarışmaya dahil oldu. Yarışmaya tekrar geri dönmesiyle gerginliğin şiddeti iyice arttı. Yarışmacıların Cansel, Simge Tuğçe'nin üstüne gelerek, "Burada senin işin zor" denildi. Tuğçe'ye yapılan saldırıyı önce Simge başlatmış. Daha sonra Cansel ve Aybüke'nin kavgaya dahil olmasıyla kavga şiddetlenmiş. Kavganın büyümesi üzerine korumalar devreye girmiş ve apar topar dışarı çıkartılmışlar. Bu yaptıkları hareket sonrası Cansel, Aybüke ve Simge'ye sarı kart verilmiş.