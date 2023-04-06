Kısmetse Olur Tuğçe o yorumu görünce çılgına döndü! Apar topar mahkemenin yolunu tuttu: Yorumu görenler anlam veremedi! 5 yıl sonra tekrar ekranlara merhaba diyen Kısmetse Olur programı ses getirmeye devam ediyor. Hem programda yaşananlar hem program sonrasında yarışmacıların sosyal medyadaki olayları nedeniyle sıklıkla haber konusu oluyor. Eskiden televizyonlarda yayınlanan yapım şimdilerde ise bir sosyal paylaşım sitesinde yayınlanmaya devam ediyor. Yeni yarışmacılar ile oldukça fazla izlenen yapımda bir yarışmacı oldukça sinirlendi. Savcılığa giderek şikayetçi oldu. İşte detaylar...
KISMETSE OLUR'UN TUĞÇE ALEYNASINDAN ŞOK EDİCİ HAREKETKısmetse Olur Aşkın Gücü programı ses getirmeye devam ediyor. Her gün yarışmacılar ile ilgili yeni iddialar olaylar gelmeye devam ediyor. Haberlerin önü arkası kesilmiyor. En son Kısmetse Olur yarışma programının favori gelin adaylarından olan Tuğçe Aleyna hakkında yapılan sosyal medya yorumları nedeniyle genç kadın oldukça sinirlendi. Yapılan hakaret ve yorum ile ilgili harekete geçen isim, savcılığa giderek şikayetçi oldu. Ona yapılan yorum ise bir kadından geldi. İşte o olay yorum ve daha fazla. Tüm ayrıntılar haberimizde...
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı konuşulmaya devam ediyor. Bİr sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan yapım, sonrasında da yapılan yorumları ile oldukça fazla konuşuluyor. Ancak bazen yarışmacılar bu kötü yorumlardan etkilenebiliyor. Son olarak yorumlardan rahatsızlık duyan ve savcılığın yolunu tutan bir isim daha oldu. O da Tuğçe Aleyna. Genç kadın hakkında yapılan "sinsi kız" yorumuna çok sinirlendi. Yapılan habere göre Tuğçe Aleyna hakkında, "sadece kızların anlayacağı bir sinsilik yok mu bu kızda" diye yorum yapıldı. Bunu gören Aleyna bu yorumu affetmedi. Sinsi kelimesini hakaret sayan Aleyna savcılığa avukatı vasıtasıyla başvurarak şikayetçi oldu. Onun saygınlığını, şeref ve onurunu azalttığını belirterek hakkında kötü yorum yapanlar hakkında soruşturma başlattı.