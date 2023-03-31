Kısmetse Olur'u sunan Öykü Serter resmen hayrına çalışıyormuş! Aldığı maaşı duyanlar inanamadı: Bu paraya değer mi dedirtti!













Öykü Serter, Biri Bizi Gözetliyor, Bu Tarz Benim, İşte Benim Stilim, Rising Star gibi birçok popüler programın sunuculuğunu yapmış ve şimdi de 5 yıl aradan sonra yeniden yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur'u sunuyor. Programın her bölümü dolu dolu geçiyor ve Serter'in kendine özgü tarzı, güzelliği ve açıklamaları dikkat çekiyor. Ayrıca müdahaleci tavrı nedeniyle de sık sık gündeme geliyor. Serter'in yarışmadan aldığı maaş ise sosyal medyada tartışma konusu oldu.Bazı iddialara göre, 47 yaşındaki deneyimli sunucu Kısmetse Olur'dan oldukça düşük bir ücret alıyor ve haftada sadece 10 bin TL kazanıyor. Buna göre, bir ay içindeki kazancı ise 40 bin TL'yi buluyor.