MAGAZİN
31 Mart 2023 - 17:30

Kısmetse Olur'u sunan Öykü Serter resmen hayrına çalışıyormuş! Aldığı maaşı duyanlar inanamadı: Bu paraya değer mi dedirtti!

Eski bir popüler TV programı olan Kısmetse Olur'un Aşkın Gücü formatı, 5 yıl aradan sonra YouTube üzerinden yayınlanmaya başladı. Programın her bölümü dolu dolu yaşanan olaylarla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Programı sunan Öykü Serter'in aldığı maaş ise son zamanlarda merak konusu oldu. İddialara göre ünlü sunucu, bu programdan oldukça düşük bir ücret alıyor.

MAGAZİN
31 Mart 2023 - 17:30
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Kısmetse Olur'u sunan Öykü Serter resmen hayrına çalışıyormuş! Aldığı maaşı duyanlar inanamadı: Bu paraya değer mi dedirtti!
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Öykü Serter, Biri Bizi Gözetliyor, Bu Tarz Benim, İşte Benim Stilim, Rising Star gibi birçok popüler programın sunuculuğunu yapmış ve şimdi de 5 yıl aradan sonra yeniden yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur'u sunuyor.

Programın her bölümü dolu dolu geçiyor ve Serter'in kendine özgü tarzı, güzelliği ve açıklamaları dikkat çekiyor. Ayrıca müdahaleci tavrı nedeniyle de sık sık gündeme geliyor. Serter'in yarışmadan aldığı maaş ise sosyal medyada tartışma konusu oldu.



öykü

Bazı iddialara göre, 47 yaşındaki deneyimli sunucu Kısmetse Olur'dan oldukça düşük bir ücret alıyor ve haftada sadece 10 bin TL kazanıyor. Buna göre, bir ay içindeki kazancı ise 40 bin TL'yi buluyor.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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