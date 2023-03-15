Kısmetse Olur'un çok konuşulan ismi tekme tokat dayak yedi! Son halini görenler inanamadı: Soluğu mahkemede aldı!







KISMETSE OLUR'UN YILDIZI EVLİ SEVGİLİSİNDEN CANLI YAYINDA DAYAK YEMİŞTİ! SON HALİNİ PAYLAŞTI KAN REVAN ŞİŞLİK İÇİNDE







POLİS YARDIMIYLA...

NE OLMUŞTU?

Kanal D'de yayınlanan Kismetse Olur, 2015 yılında başlayan ve farklı konsepti ile izleyicilerin dikkatini çeken bir yarışma programıydı. Program, çeşitli yarışmacıların bir arada yaşamasını ve birbirleriyle tanışarak evlenme potansiyeli olan adaylar arasında seçim yapmalarını konu alıyordu. Ancak daha sonra evlilik programlarının yasaklanmasıyla birlikte yayından kaldırılmıştı. Yine de programın yarışmacıları ve entrika dolu anları hala gündemde ve izleyicilerin ilgisini çekiyor.Eski yarışmacılar hala popülerliğini korurken, özellikle yaşantıları merak konusu olmaya devam ediyor. Melis Buse Betkayan, yarışma sonrası çıktığı televizyon programlarında olayların bir kurgu olduğunu savunarak dikkat çekmişti. Şu sıralar ise aşk hayatıyla gündemde olan Betkayan, geçtiğimiz günlerde TikTok'ta evli bir fenomen olan "Serbest Hoca" olarak bilinen Reşit Bozdağ ile birlikte olduğunu duyurmuştu. Ancak Bozdağ, daha önce Betkayan'ın karısı ve diğer sevgilisiyle ilgili olarak TikTok canlı yayınında şiddet göstermişti ve son olarak da Betkayan'a yönelik şiddet içeren bir video kaydedilmişti. Melis Buse Betkayan'ın sevgilisi ile olan fotoğraflarını kaldırması, ayrıldıkları yönünde iddiaların ortaya çıkmasına neden olmuştu. Ancak daha sonra çiftin ayrılmadığı ortaya çıkmıştı. Melis'in TikTok'ta bir başka fenomen olan Reşit Bozdağ ile birlikte olduğu canlı yayın ise sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Yayında, konuşulanların ne olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte, karşı tarafın "Emin ol senin içi iyi olsaydı üzülen taraf sen olmazdın" dediği duyuluyor. Tam o sırada Reşit Bozdağ, Melis'in üstüne yürüyor ve aralarında ortalık karışıyor. Reşit Bozdağ küfürler ederken, Melis'in kollarından tuttuğu görülüyordu.Melis Buse Betkayan, RB isimli kişi ile yollarını ayırdığını duyurduktan sonra, RB'nin evine gelip kendisini darp ettiğini ve telefonunu aldığını belirtti. Polis yardımıyla telefonunu geri aldığını ifade eden Betkayan, bazı kişileri takipten çıkardığını ve engellediğini söyledi. Betkayan, Instagram ve TikTok hesaplarından anlatmak istediği birçok şeyin olduğunu ancak sessizliği tercih ettiğini açıkladı ve RB ile hukuki sürecinin başladığını belirtti. Melis Buse Betkayan, daha sonra yaptığı paylaşımlarda, "Ben daha önce böyle kötü şeyler hiç yaşamamıştım, bu kadar hata hiç yapmamıştım" sözleriyle yaşadığı şiddete dikkat çekti. Ayrıca, şiddeti açıkça gösteren bir video da paylaşarak, "Sadece kulağımı gösteriyorum, vücudumu gösteremeyeceğim için sadece bunu paylaşıyorum" ifadesini kullandı ve kulağına aldığı darbeyi gösterdi.Melis Buse Betkayan, Tiktok fenomeni Serbest Hoca ile birlikte olduğunu açıkladıktan sonra sevgilisinin evli olduğunun ortaya çıkması sonrasında tepkilerin hedefi olmuştu. Ancak, Betkayan bu tepkilere karşı çıkarak, istediği kişiyle gezdiğini ve kimseye zarar vermediğini söylemişti. Bir başka canlı yayında ise, Reşit Bozdağ'ın Melis hakkında "Bergen'in kocası gibi olacağım. Seni bu ülkenin yeni Bergen'i yapacağım!" diyerek ölümle tehdit ettiği iddiaları da ortaya atılmıştı.