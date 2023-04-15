Kısmetse Olur'un eski yarışmacısı kafayı sıyırdı! Eski sevgilisiyle birbirine girdi: Müstehcen görüntülerini sosyal medyada yayınladı! Herkes şaştı kaldı







ÖPÜŞTÜKLERİ VİDEOYU YAYINLADI







Melis Buse Betkayan, Kısmetse Olur programıyla tanındıktan sonra evli TikTok fenomeni Reşit Bozdağ ile ilişki yaşamaya başladı. Ancak ilişkileri kısa sürede yılan hikâyesine döndü ve yaşanan kavgalar ve skandallarla gündeme oturdular. Bozdağ, önce Betkayan'ın kendisine verdiği sırrı açıkladı ve daha sonra da öpüşme anlarını paylaştı. Ayrıntılar haberimizde...Betkayan, ilişkilerini sosyal medyada duyurmuştu ve Bozdağ'ın evli olduğunu biliyordu. Ancak ilişkileri kavgalarla dolu oldu ve ikili birbirlerini darp etti. Barışıp tekrar ayrıldıktan sonra Bozdağ, intikam almak için Betkayan'ın kendisine verdiği tecavüz sırrını da ifşa etti. Daha da ileri giderek, Betkayan ile öpüşme anlarını sosyal medyada paylaştı. Bozdağ'ın bu paylaşımları kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti. Bu skandallarla birlikte, Betkayan ve Bozdağ'ın adı sık sık magazin dünyasında yer aldı.