Kısmetse Olur'un eski yarışmacısı Melis Buse Betkayan'dan tecavüz itirafı! Dilan Polat da araya girdi ortalık karıştı: Meğer...







MELİS BUSE BETKAYAN KAOSLARI BİTMİYOR







Melis Buse Betkayan ve olaylı şekilde bir ayrıl bir barış olduğu eski sevgilisi Reşit Bozdağ arasında yaşanan gerilim sosyal medyada neredeyse herkesin üstüne sıçradı. Peki bahsedilen tecavüz olayı neydi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Melis Buse Betkayan sosyal medya üzerinden evli olan sevgilisi Reşit Bozdağ ile paylaşımlarıyla her gün farklı bir kaos yaratmaya devam ediyor. Son olarak şiddetli şekilde ayrıldığı sevgilisini şikayet ettiğini söyleyen Melis Buse Betkayan sonrasında tekrar barışması herkesi şoke etmişti. Bir süre daha beraber olan çift sonrasında birbirlerine karşı yaptıkları paylaşımlarıyla herkesin ağzını açık bırakıyor. Sık sık canlı yayın yapmasıyla tanınan Reşit Bozdağ son olarak Melis Buse Betkayan'ın geçmişte başına gelen bir olayla ilgili konuştu.Konu ile ilgili susamayan Melis Buse, 19 yaşında üniversite öğrencisiyken tecavüze uğradığını, kendisini bununla tehdit ettiğini, ona güvenip bu olayı anlattığını söyledi. Çiftin iddiaları ve kaosları hız kesmeden devam ederken olayla hiç ilgisi olmayan iş insanı ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın eşinin de adını olaylara karıştırdılar. Reşit Bozdağ yaptığı bir canlı yayında Engin Polat'ın Melis'e mesaj attığını söyledi. Melis ise bu konuya sessiz kalmayarak Engin Polat'a abi dediğini, Dilan Polat'ın bu olay üstüne kendine mesaj attığını ve böyle bir şey olmadığını, Engin Polat'ı Dilan Polat'ın yanından başka hiçbir yerde görmediğini ve arkadaşının kocasının neden kendine yazacağı ile ilgili yalan söylendiğini dile getirerek Reşit Bozdağ'a küfürler yağdırdı.