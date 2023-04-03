Kısmetse Olur'un eski yarışmacısından şiddet skandalı! Canlı yayında tekme tokat dövdü: Takipçileri gözlerine inanamadı

2015 yılında Kanal D’de yayınlanan fenomen program Kısmetse Olur yarışmasında sular durulmuyor. Yeni bölümlerinin Youtube’ de yayınlanan Kısmetse Olur programının eski yarışmacısı Melis Buse Betkayan ile ilgili çok bir iddia ortaya atıldı. Detaylar haberimizde…
ESKİ KISMETSE OLUR YARIŞMACISI ERKEK ARKADAŞINA ŞİDDET UYGULADI
Kısmetse olur eski yarışmacısı Melis Buse Betkayan, geçtiğimiz haftalarda kendisini şiddet uyguladığını iddia ettiği evli sevgilisi Raşit Bozdağ ile barışarak ilişkilerini kaldığı yerden devam ettirdi. Katıldığı evlilik programıyla adından söz ettiren Melis Buse Betkayan, evli ve iki çocuk babası TikTok fenomeni Raşit Bozdağ'a ile ilişki yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde Bozdağ'ın şiddetine maruz kaldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan Melis Buse Betkayan, saatler içinde barışarak ilişkilerini sürdürme kararı aldı.