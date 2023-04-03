MAGAZİN
03 Nisan 2023 - 22:45

Kısmetse Olur'un eski yarışmacısından şiddet skandalı! Canlı yayında tekme tokat dövdü: Takipçileri gözlerine inanamadı

Youtube ’de yayınlanan izlenme rekorları kıran fenomen program Kısmetse Olur yarışmasında skandalların sonu gelmiyor. İşte o şok iddianın detayları haberimizde…

MAGAZİN
03 Nisan 2023 - 22:45
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Kısmetse Olur'un eski yarışmacısından şiddet skandalı! Canlı yayında tekme tokat dövdü: Takipçileri gözlerine inanamadı
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2015 yılında Kanal D’de yayınlanan fenomen program Kısmetse Olur yarışmasında sular durulmuyor. Yeni bölümlerinin Youtube’ de yayınlanan Kısmetse Olur programının eski yarışmacısı Melis Buse Betkayan ile ilgili çok bir iddia ortaya atıldı. Detaylar haberimizde…

dizi

ESKİ KISMETSE OLUR YARIŞMACISI ERKEK ARKADAŞINA ŞİDDET UYGULADI



Kısmetse olur eski yarışmacısı Melis Buse Betkayan, geçtiğimiz haftalarda kendisini şiddet uyguladığını iddia ettiği evli sevgilisi Raşit Bozdağ ile barışarak ilişkilerini kaldığı yerden devam ettirdi.

Katıldığı evlilik programıyla adından söz ettiren Melis Buse Betkayan, evli ve iki çocuk babası TikTok fenomeni Raşit Bozdağ'a ile ilişki yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde Bozdağ'ın şiddetine maruz kaldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan Melis Buse Betkayan, saatler içinde barışarak ilişkilerini sürdürme kararı aldı.

KÜFÜR VE HAKARETLER SAVURDU

TikTok fenomeni Raşit Bozdağ, bir küsüp bir barıştığı sevgilisi Melis Buse Betkayan'ın sosyal medya hesaplarından küfür ve hakaretler yağdırdığı ve kafasına abajurla vurduğu anın görüntüsünü paylaştı. Bozdağ, “Geçen sefer de böyle oldu ama ispatlayamadığım için herkes ona inandı. Ben hiç yorum yapmayacağım. Tüm Türkiye görsün, izlesin kimin ne olduğunu” diyerek not yazdı.

MELİS BUSE BETKAYAN KİMDİR?

2 Mart 1992 doğumlu olan Melis Buse Betkayan, aslen Sivaslıdır. 1.74 boyunda olan Betkayan, Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Kısmetse Olur programıyla adından söz ettiren Melis Buse Betkayan, aynı program da yarışmacı olan Erdem ile bir ilişkiye başlamış fakat ikilinin aşkı evlilik ile sonuçlanmadı.

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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