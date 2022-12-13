Kısmetse Olur'un eski yarışmacısından zehir zemberek açıklamalar! Yeni programın sunuculuğu ilk bana teklif edildi dedi













Yayınladığı dönemin en ses getiren programı Kısmetse Olur uzun bir aranın ardından Kısmetse Olur Aşkın Gücü ile geri döndü ve Youtube'da yayınlanmaya başladı. Öykü Serter'in sunucuğunu üstlendiği program her yerde konuşulmaya ve ses getirmeye devam ediyor. İlk Kısmetse Olur'un 2. sezon yarışmacısı Didem Delen katıldığı bir magazin programında öyle şeyler söyledi ki ağızlar açık kaldı.Yarıştığı dönemi birincilik ile tamamlayan eski yarışmacı, 'günde 6 bin başvuru alınıyordu ama bir casting vardı normal başvuranları alıyorlar mıydı hiç bilmiyorum, çok popüler bir programdı. Kimse ben izlemiyordum diyordu kim izliyordu peki. Daha önce yarışıp dışarı çıkınca aynı popüleriteyi bulamayan yarışmacılar oldu. Arayıp yeni formata katılmak istediklerini duydum. Aralarında hali hazırda ilişkisi olanlar da var. Programın sunuculuğu ilk bana teklif edildi ben hali hazırda bir program sunuyorum zaten onu bırakmak istemedim. Öyle olunca Öykü Serter'e gittiler' şeklinde zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Orada yaşanan tüm olayların kurgu olduğunu da belirtti.