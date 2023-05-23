Kısmetse Olur'un favori çiftinden kötü haber! Kimse bunu beklemiyordu

AYBÜKE VE TOLGA'DAN KÖTÜ HABER

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında tanışan ve sosyal medyanın en çok konuşulan çiftlerinden olan Aybüke ve Tolga ile ilgili sevenlerini üzen iddialar ortaya çıktı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.YouTube platformunda yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında aşk yaşamaya başlayan Aybüke ve Tolga çekimlere katılmak istemedikleri için diskalifiye olmuştu. Programdan ayrıldıktan sonra da ilişkilerine devam eden ikili sosyal medyanın da en çok ilgi gören çiftlerinden biri oldu.Beraber çektikleri videolarla büyük kitlelere ulaşan çiftten Tolga çektiği video ile ayrılıklarını sevenlerine duyurdu. Tolga olmadı ve maalesef bitti diyerek sözlerine başladı ve birbirlerini hala sevdiklerini söyledi. Bazı konularda anlaşamadıkları için ilişkilerini bitirdiğini söyleyen Tolga düşünüldüğü gibi bir şey olmadığını, çok yorulduğunu, haklı ya da haksız aranmasını istemediğini söyledi. Binlerce yorum alan videonun altında bazı insanlar üzüntülerini dile getirirken bir kesim de videonun yapmacık olduğunu söyledi.