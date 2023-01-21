Kısmetse Olur'un Furkan'ı apar topar paket edilmişti! Neden diskalifiye olduğunu duyan şaştı kaldı: Bunu nasıl yaparsın!







KISMETSE OLUR" YARIŞMASI GERİ DÖNÜYOR: YARIŞMA FORMATI VE YARIŞMACILARI GÜNDEMDE







Kısmetse Olur" yarışmasında diskalifiye iddiaları: Yarışmacıların geçmişi ve davranışları sorgulandıKısmetse Olur, beş yıllık bir aranın ardından YouTube üzerinden yeniden yayınlanmaya başladı. Ancak, güncel olarak diskalifiye iddiaları nedeniyle haberlerde yer almaktadır. Program, haftanın altı günü yayınlanmaktadır ve formatı ve yarışmacıları nedeniyle gündemdedir. Son bölümde, yarışmacı Furkan Ağca'nın evinde olmayan bir damat olduğu ve program sunucusu Öykü Serter tarafından diskalifiye edildiği doğrulandı. Serter, "Bizlere gizlediği önemli bilgiler nedeniyle onunla vedalaşıyoruz" diyerek diskalifiye haberini duyurdu. Furkan Ağca hakkındaki iddialar arasında geçmişte kız arkadaşına şiddet uyguladığı ve müstehcen fotoğrafları kullanarak şantaj yaptığı söylenmektedir. Bu iddialar, Furkan Ağca'nın diskalifiye edilmesinin nedeni olarak kabul edilmektedir. Program yetkilileri, yarışmacının bu tür bir davranış sergilemesi nedeniyle onu diskalifiye etme kararı aldıklarını açıkladı.Ayrıca, programdaki eski eş adayı Erol ile yaşadığı tartışmalar nedeniyle adından söz ettiren Yeliz Açıkel hakkında da diskalifiye iddiaları yayılmaktadır. Yeliz, programda Aybüke'ye yaptığı saldırı nedeniyle hukuki süreç başlattıklarını söylemiştir. Program yetkilileri, yarışmacının program içerisinde hakaret eden bir davranış sergilemesi nedeniyle onu diskalifiye etme kararı aldıklarını açıkladı. Bu haber, Kısmetse Olur yarışmasının popülerliğinin yanı sıra, yarışmacıların ve programın formatının eleştirileri ile de dolu. Özellikle, Furkan Ağca'nın diskalifiye edilmesinin nedeni olarak ortaya çıkan şiddet ve şantaj iddiaları, yarışma ve yapımcıları hakkında ciddi eleştiriler yapmaktadır. İzleyiciler ve medya, programın yarışmacılarının ahlaki değerleri ve geçmişleri hakkında daha detaylı bir araştırma yapmasını ve bu tür iddiaların ortaya çıkmasını önlemek için daha sıkı bir denetim uygulamasını talep etmektedir. Program yetkilileri, bu tür iddiaların ortaya çıkmasının üzücü olduğunu ve bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, programda diskalifiye edilen yarışmacıların yerine yeni yarışmacıların eklenerek programın devam etmesi planlanmaktadır. Bu olay, yarışma programlarının yarışmacılarının geçmişlerini ve davranışlarını daha dikkatli incelemesi gerektiği konusunda bir uyarıdır. Programların, yarışmacılarının ahlaki değerleri ve davranışları hakkında daha detaylı bir araştırma yapması ve bu tür iddiaların ortaya çıkmasını önlemek için daha sıkı bir denetim uygulaması gerektiği açıktır.